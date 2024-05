Kate Middleton malata e irriconoscibile per il cancro: quanti chili ha perso

Kate Middleton dimagrita per il cancro, quanti chili ha perso e come sta

El Nacional ha riferito che negli ultimi mesi Kate Middleton ha subito una significativa perdita di peso: è dimagrita di ben 15 chili. Prima della malattia Kate era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l'ha resa praticamente irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il Principe William e tutta la royal family. I Windsor non hanno mai specificato che tipo di cancro ha Kate anche se secondo le indiscrezioni potrebbe trattarsi di un tumore femminile contratto in seguito ad un'infezione. Kensington Palace ha fatto sapere che Kate è ancora in cura e non tornerà ai suoi doveri ufficiali finché il suo team medico non lo riterrà opportuno. "Ora ha bisogno di privacy per la sua guarigione. Tornerà quando gli esperti le daranno il via libera", è stato chiarito in un recente comunicato.

Kate Middleton malata: la nuova regola per i tre figli

A causa del cancro è cambiato anche il ménage familiare dei Principi del Galles. Da sempre a casa di Kate e William vige una regola chiara: non è consentito urlare. Questa regola è diventata ancora più severa durante la convalescenza della Middleton, poiché la futura Regina ha bisogno di un ambiente di pace e tranquillità. Quando i bambini si arrabbiano, vengono allontanati e presi in disparte per una chiacchierata tranquilla sul divano, dove si discutono le conseguenze delle loro azioni senza alzare la voce. Questa pratica di comunicazione è essenziale per mantenere una casa armoniosa, soprattutto in questi tempi difficili. "Danno l'esempio", ha spiegato una fonte, sottolineando che né Kate né William sgridano mai i loro figli, cercando di risolvere i conflitti con pacatezza e chiarezza.