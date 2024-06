Fedez, "la nuova fidanzata Garance Authié sarà presto in tv"

Garance Authié, la nuova fidanzata di Fedez, potrebbe presto sbarcare in televisione. Complice la love story con l'ex marito di Chiara Ferragni, l'interesse sulla modella francese è molto alto. Stando a quanto spifferato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, Garance sarebbe stata contattata da ben due famosi programmi televisivi, che torneranno in onda il prossimo autunno. Ovvero dal Grande Fratello di Alfonso Signorini e da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. "Il suo manager sta valutando entrambe le proposte", ha fatto sapere Venza. Stando alle ultime indiscrezioni Garance apparirà anche nel videoclip di Sexy Shop, la canzone in cui Fedez racconta alcuni retroscena sulla fine del suo matrimonio.