Perché Kate Middleton non è andata alle Olimpiadi: svelato il segreto della maglia

Kate Middleton è ricomparsa. La Principessa del Galles ha sorpreso tutti apparendo in un video che la famiglia reale ha utilizzato per congratularsi con gli atleti britannici che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi. Visibilmente emozionata, la moglie del Principe William ha sfoggiato nel video una maglietta a righe con la quale ha voluto inviare un messaggio implicito. Non è la prima volta che Kate comunica attraverso i suoi look: lo aveva già fatto alla finale di Wimbledon, dove si è presentata con un vestito viola, colore che rappresenta un segno di speranza per tutti i malati di cancro come lei.