Kate Middleton in pericolo alle Olimpiadi: "Deve stare molto attenta"

Kate Middleton andrà alle Olimpiadi di Parigi? A quanto pare no. Nonostante il desiderio della Principessa del Galles di tornare in pubblico e assistere ai Giochi Olimpici i medici avrebbero sconsigliato categoricamente un viaggio in Francia. A svelare il motivo il royal expert Phil Dampier, che al Mirror ha spiegato: "È stato fantastico vederla al Trooping the Colour e a Wimbledon, ma d'ora in poi dovrà darsi un ritmo e non tornerà presto. È ancora in cura e in convalescenza, quindi deve stare attenta". Dampier ha ricordato a tutti che gli eventi sportivi e, più nello specifico uno così affollato come le Olimpiadi di Parigi, sono "un terreno fertile per i virus e ci sono molti casi di Covid in questo momento. La cosa peggiore che potrebbe succedere a Kate Middleton è contrarre il virus". Lady Middleton sta meglio ma è ancora vulnerabile a causa delle sue cure contro il cancro.