Kate Middleton e l'accordo segreto dopo il tradimento di William

Le condizioni di salute di Kate Middleton continuano a migliorare mentre emergono dettagli scomodi sulla sua relazione con il Principe William. Da tempo si vocifera di una tresca amorosa dell'erede al trono con Rose Hanbury , vecchia amica d'infanzia. Una tresca che, a quanto pare, andrebbe avanti ormai da quattro anni e che avrebbe portato Kate a siglare un accordo segreto con la royal family per non spezzare certi equilibri. E soprattutto per non distruggere il suo nucleo familiare con tre figli ancora piccoli e creare un nuovo scandalo che potrebbe danneggiare la corona britannica, già in crisi dopo la morte della Regina Elisabetta a causa dei discutibili comportamenti di Harry, Meghan Markle e del Principe Andrea.

Il Principe William ha tradito Kate Middleton?

Stando agli ultimi gossip riportati dalla stampa internazionale, Kate Middleton avrebbe deciso di adottare alcune misure per affrontare questa complicata situazione dopo aver scoperto del presunto tradimento di William con Rose Hanbury. La Principessa del Galles avrebbe raggiunto un accordo con la famiglia del marito stabilendo delle condizioni ben precise. Tra le richieste principali di Kate ci sarebbe quella di essere riconosciuta e trattata come Regina in ogni momento non appena William salirà al trono. Lady Middleton avrebbe inoltre chiesto che i suoi figli siano protetti da queste voci per evitare qualsiasi impatto negativo sul loro futuro. In cambio Kate avrebbe promesso di mostrarsi pubblicamente con William sempre in maniera affettuosa e complice. Una coppia all'apparenza perfetta e unita.

Nessuna separazione tra Kate e William

Kate Middleton non avrebbe mai considerato la separazione come un'opzione. A detta dei royal expert, la 42enne sarebbe determinata a non ripetere la storia della rottura tra Re Carlo e la defunta Lady Diana. Intanto i legali di Rose Hanbury hanno seccamente smentito le voci di una tresca con William ma il recente incontro tra la donna e la Regina Camilla ha riacceso le malelingue.