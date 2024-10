Chiara Frattesi trasloca, "va a vivere nella villa di Geolier"

La storia d'amore tra Chiara Frattesi e Geolier ha ufficialmente spiccato il volo. Dopo aver pubblicato sui social le prime foto di coppia , la sorella di Davide Frattesi ha deciso di trasferirsi a casa del rapper. La modella e influencer ha condiviso sui social lo scatto della sua cabina armadio rivelando che sta traslocando. A fornire qualche informazione in più l'esperta di gossip Deianira Marzano: Chiara avrebbe deciso di andare a vivere nella villa a Napoli del cantante.

Chiara Frattesi e Geolier: convivenza a Napoli

Nata come un semplice flirt estivo, la relazione tra l'artista e Chiara si è trasformato in qualcosa di serio e destinato a durare nel tempo. I due si frequentano da agosto: Geolier ha conosciuto la Frattesi dopo la rottura con la storica fidanzata Valeria. Classe 2002, la sorella del giocatore dell'Inter è stata legata in passato al calciatore della Juve Weston McKennie.