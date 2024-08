Geolier e Chiara Frattesi: ora la storia si fa seria

Non sarà solo un'avventura. Sta diventando sempre più importante la liaison tra Geolier e Chiara Frattesi. Dall'inizio di agosto i due sono inseparabili e tra la Sardegna e Ibiza fanno progetti per l'autunno. Come una coppia coesa e unita. Ad assicurarlo il settimanale Chi, che scrive: "I due stanno già facendo progetti per settembre. Perché l'amore non va in vacanza...o meglio, resiste anche quando le vacanze sono finite". Fanno dunque sul serio il rapper e la sorella del calciatore dell'Inter che per il momento preferiscono non uscire del tutto allo scoperto. Nessuna dichiarazione d'amore ufficiale o foto romantiche sui social ma intanto si seguono sia su Instagram sia su TikTok.