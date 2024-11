Morata e Alice Campello, prove di disgelo. "Guardano di nuovo nella stessa direzione"

Alvaro Morata e Alice Campello sembrano aver ritrovato il sorriso e la complicità. Hanno ripreso a seguirsi sui social da poco, sono tornati a vivere nella stessa città, Milano, lei ha rimesso la fede nuziale e sembrano guardare di nuovo nella stessa direzione. A farlo sapere il settimanale Chi, che ha paparazzato l'ex coppia in un momento di intimità familiare. Come racconta la rivista, Alice e Alvaro si sono dati appuntamento in zona Brera, al ristorante Casa Fiori Chiari, per pranzare tutti insieme, come ai vecchi tempi, ma hanno raggiunto il locale separatamente. Morata era già seduto all'interno, quando l'ex moglie è arrivata con i bambini nel ristorante di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio.