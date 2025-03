"Hamilton ha lasciato Sofia Vergara, lei continua a contattarlo": tutti i dettagli della rottura  

La liaison tra Lewis Hamilton e Sofia Vergara sarebbe già finita. Il pilota 40enne e l'attrice 52enne erano stati avvistati lo scorso gennaio a pranzo insieme ma poco dopo, stando a quanto spifferano fonti influenti dall'America, la relazione sarebbe giunta al termine. Secondo quanto scrive RadarOnline, Hamilton avrebbe velocemente perso interesse per la star di Modern Family e Griselda e si sarebbe così allontanato. Una decisione che avrebbe spezzato il cuore della Vergara che, dopo la fine del suo lungo matrimonio con Joe Manganiello, credeva di aver trovato qualcosa di speciale in Hamilton. La persona giusta con la quale ricominciare a pensare ad un futuro a due. Ma l'inglese non sarebbe mai stato dello stesso avviso. Pare che ad oggi i due siano ancora in contatto nonostante la rottura. Sembra però che la conversazione sia unilaterale: "È lei quella che continua a contattarlo, sperando in qualcosa di più, ma lui non risponde davvero allo stesso modo", ha rivelato l'insider.