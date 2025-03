F1 diretta Gp Cina, Ferrari: segui Hamilton e Leclerc

In Australia, nella prima gara stagionale, è stato un disastro: la Ferrari è chiamata a dare segnali di risveglio nel secondo gran premio, quello in Cina. Il weekend è partito bene, con il trionfo di Hamilton nella gara Sprint, che ha dato un grande entusiasmo all'ambiente. Le Rosse sono ritornate un po' con i piedi per terra con le qualifiche, che hanno visto il pilota britannico centrare solo il quinto posto, appena prima del suo compagno di squadra Leclerc: la Ferrari partirà quindi in terza fila. Segui con noi il Gp di Shanghai.