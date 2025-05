Beckham e la lite col figlio Brooklyn: la difficile scelta dell'ex calciatore

Faida in corso nella famiglia Beckham . Il figlio più grande Brooklyn, 26 anni, non ha presenziato a nessuno dei festeggiamenti per il 50esimo compleanno del padre David. Da tempo è lontano dai suoi parenti. Il motivo? A quanto pare c'entra la faida con il fratello Romeo e secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal Sun, Brooklyn pare sia furioso che il padre abbia preferito il secondogenito e la nuova fidanzata Kim Turnbull a lui. Stando a quanto riportato da una persona vicina ai Beckham, Brooklyn era intenzionato a riunirsi alla sua famiglia e a prendere parte ai festeggiamenti per il compleanno di David: "È volato a Londra con l'unica intenzione di vedere la sua famiglia e festeggiare il compleanno di suo padre. Ha proposto di andare a fare colazione o a prendere un caffè, ma gli è stato detto che l'unica possibilità di vedere la famiglia sarebbe stata a una delle loro sontuose feste, a cui probabilmente avrebbe partecipato anche Kim, quindi ha rifiutato. Per come la vede lui, i suoi genitori hanno preferito Romeo e la sua nuova ragazza a lui".

Beckham, la lite tra fratelli e l'intrusione di Nicola Peltz

Pare che ad aggravare il conflitto tra fratelli ci abbia pensato Nicola Peltz, l'attrice sposata da tempo con Brooklyn Beckham. Già in passato la ragazza ha avuto dei problemi con la suocera Victoria e ora sembra aver inasprito il conflitto familiare. Alcune fonti hanno ipotizzato che Nicola sia la causa scatenante della faida in corso, sostenendo che "trovi sempre il modo di far scoppiare una discussione" tra Brooklyn e la sua famosa famiglia. Hanno inoltre affermato che Brooklyn era sul punto di cedere e partecipare ai festeggiamenti per il compleanno, ma la moglie avrebbe "innescato qualcosa", rendendogli "impossibile" partecipare. "L'assenza di Brooklyn è stata un vero colpo per David. - ha raccontato una fonte al Mirror - Brooklyn era molto legato a suo padre da bambino, ma ora è sposato. Sua moglie Nicola è più grande e sicura di sé, quindi c'è distanza tra Brooklyn e i suoi genitori. È diventato un problema e non qualcosa che possono tenere privato a causa del modo in cui la famiglia usa i social media. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi e c'è una frattura molto evidente che David e Victoria vorrebbero ricomporre. Ma solo con Brooklyn, non vogliono avere più niente a che fare con Nicola".

La lite tra i figli di Beckham

Da diversi mesi Brooklyn e Romeo Beckham non si rivolgerebbero più la parola. Colpa di una donna: la già citata Kim Turnbull, l'attuale fidanzata di Romeo che in passato ha avuto un flirt con Brooklyn. Quest'ultimo non sarebbe convinto delle buone intenzioni di Kim, modella e volto noto del jet set londinese, nel frequentare suo fratello minore. Visioni differenti che avrebbero portato ad una crepa profonda nel clan Beckham.