Duro sfogo di Chiara Nasti, si parla di "tensioni nella famiglia Zaccagni"

Come sempre senza peli sulla lingua, Chiara Nasti si è lasciata andare in occasione della Festa della mamma ad un duro sfogo che sta già facendo chiacchierare parecchio. L'influencer, moglie di Mattia Zaccagni , ha condiviso sui social un post che sembra una chiara frecciata a qualcuno. Qualcuno che, a quanto pare, fa parte della sua famiglia. "Non obbligare mai i bambini - recita la nota - ad amare PARENTI ASSENTI solo perché fanno parte della FAMIGLIA. Nessuno è obbligato ad amare qualcuno che non chiama mai e che non si farà mai vedere...L'AMORE è un qualcosa di puro di chi si PREOCCUPA e si INTERESSA. Non deve essere confuso con i LEGAMI DI SANGUE". La Nasti ha poi aggiunto con tono velenoso: "Ah no con la scusa dei bambini si strumentalizza pure". Secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano queste parole potrebbe essere per Francesca Zaccagni, la sorella del giocatore della Lazio , che da qualche tempo non comparirebbe più accanto a Chiara.

Chiara Nasti lontana dalla famiglia Zaccagni

Chiara e Francesca hanno sempre avuto un buon feeling, complice il fatto che sono diventate mamme nello stesso periodo. Non solo: le due avrebbero smesso di seguirsi anche sui social e pare che la Nasti non segua neppure più la suocera, la signora Chiara Morri. Anche quest'ultima avrebbe tolto il follow alla nuora, alla quale un tempo appariva particolarmente legata. "Rapporto con i suoceri? Buonissimo. Passo h24 in videochiamata con mia suocera e mia mamma. Non mi sopportano più", raccontava qualche anno fa la Nasti. Ora sembra proprio che qualcosa sia cambiata...

Chiara Nasti ha litigato con la madre e la sorella di Zaccagni?

Ad oggi non è dato sapere di più. Quel che è certo è che negli ultimi mesi Chiara Nasti ha vissuto un periodo di crisi personale, che tra l'altro non ha nascosto ai suoi due milioni di follower. Qualcuno ha addirittura ipotizzato una crisi matrimoniale con Zaccagni anche se la coppia ha sempre smentito tutto. Certo, però, è davvero curioso che il calciatore non abbia condiviso neppure due righe per celebrare la moglie in occasione della Festa della mamma. Nessun post, video o foto in questo giorno così speciale, nessuna parola al miele per la sua dolce metà. Un comportamento decisamente insolito rispetto al passato. I due sono genitori di Thiago e Dea, che hanno rispettivamente tre e un anno. Non resta che attendere ulteriori dichiarazioni.