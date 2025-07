Beckham sempre più in difficoltà, Victoria "ha il cuore spezzato"

La faida familiare tra i Beckham , che dura ormai da mesi, ha raggiunto il culmine questo mese, quando i fratelli Romeo e Cruz hanno bloccato il fratello maggiore Brooklyn sui social media. Stando a quanto riporta il magazine Closer, Victoria Beckham avrebbe detto basta e starebbe cercando il modo per riunire tutti i suoi ragazzi. Molto probabilmente organizzerà per il prossimo settembre una festa di compleanno (senza badare a spese) per il figlio Romeo nella loro casa nelle Cotswolds. E al party saranno invitati anche Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz. "Victoria ha ancora il cuore spezzato" , dice una fonte vicina alla famiglia Beckham. "Vorrebbe solo che i suoi figli tornassero insieme. Sono sempre stati così uniti e lei è fuori di sé dalla preoccupazione per come sono andate le cose".

Victoria Beckham vuole risolvere i problemi nella sua famiglia

Romeo Beckham compirà 23 anni a settembre, quindi sua madre sta cercando di riunire tutti nelle Cotswolds in quel periodo per festeggiare. Sebbene sia ovviamente importante per la famiglia celebrare il compleanno del ragazzo, il motivo principale di questa riunione sarà molto probabilmente quella di riunire la famiglia sotto lo stesso tetto per parlare seriamente e guarire. Victoria crede sul che questa sia l'occasione per porre fine a questa enorme faida. La festa è un tentativo di allentare la tensione tra Brooklyn e Romeo nonché tra Nicola e il resto della famosa famiglia, che sono stati visti raramente insieme dopo le nozze da 3 milioni di sterline tra Peltz e Beckham nel 2022. I guai sarebbero iniziati durante il sontuoso evento, quando Nicola ha indossato un abito firmato Valentino invece di un abito della griffe di Victoria, scatenando il pettegolezzo di un presunto sgarbo. Da lì in poi, le cose sono precipitate, con Nicola che avrebbe "messo da parte" l'allora fidanzata di Romeo, Mia Regan, durante le nozze, nonostante il ruolo di Romeo come testimone di nozze. Tensione andata avanti con la successiva fidanzata di Romeo, Kim Turnbull, con fonti che hanno affermato che Brooklyn e Nicola non l'avrebbero mai approvata e l'avrebbero addirittura incolpata della frattura familiare.

David e Victoria Beckham angosciati per i figli

David e Victoria sono sempre più angosciati per la rottura del rapporto con il loro figlio maggiore, soprattutto dopo che Brooklyn e Nicola hanno saltato i festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno di David all'inizio di quest'anno, nonostante fossero volati a Londra per impegni di lavoro pochi giorni dopo. Hanno anche saltato una gita in famiglia in Francia e un viaggio con i ragazzi in Scozia, due eventi che avrebbero potuto ricucire i ponti. "Victoria è impegnata a organizzare qualcosa. Sarà un evento in stile boho-chic con barbecue in riva al lago, un evento familiare piuttosto rilassato. Spera che, riunendo tutti sotto lo stesso tetto, possano riuscire a parlare un po'. Sa che è un'impresa ardua, ma non è pronta a rinunciare alla sua famiglia". Victoria vuole disperatamente che sia un successo. Non è solo una festa di compleanno: è la sua occasione per riunire la famiglia. Posh Spice può inoltre contare su un prezioso alleato: Elton John, amico di vecchia data e Padrino di Battesimo di Brooklyn. Il cantante ha di recente invitato il ragazzo a pranzo, insieme alla moglie, suggerendo alla coppia di ricucire i rapporti con la famiglia perché la "vita è breve".