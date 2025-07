Guerra in casa Beckham, l'ultimo gesto di Brooklyn contro i fratelli fa scalpore  

Brooklyn Beckham e sua moglie, Nicola Peltz , così come i fratelli Romeo e Cruz Beckham , hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram. La coppia e gli altri due continuano però a seguire David e Victoria Beckham. Questa mossa sta facendo scalpore perché inasprisce ancora di più la faida famigliare che va avanti ormai da mesi. Una fonte ha dichiarato a Page Six che "Brooklyn e Nicola non hanno smesso di seguire intenzionalmente i fratelli" ed è possibile che siano stati bloccati . Ha aggiunto che la coppia sposata "ha scoperto le frecciatine sui social attraverso i media". Un'altra fonte ha però riferito che Brooklyn, 26 anni, ha informato i suoi parenti che "non vuole avere alcun contatto" con loro e che non "risponderà a coloro che proveranno a contattarli". Brooklyn ha litigato con Romeo, 22 anni, all'inizio di quest'anno, dopo che quest'ultimo ha iniziato a frequentare l'ex del primo, Kim Turnbull (anche se la storia è finita recentemente). Si dice anche che Brooklyn sia arrabbiato con David e Victoria per aver apparentemente supportato la relazione di Romeo con Turnbull e per averla inclusa nei principali eventi familiari. Romeo ha tentato nell'ultimo periodo di riavvicinarsi al fratello ma senza successo mentre il terzogenito Cruz non ha esitato a lanciare qualche stoccata a Brooklyn e Nicola, prendendo anche in giro la cognata.

La famiglia Beckham in subbuglio

Alta tensione a casa Beckham. Tuttavia, il conflitto va oltre la rivalità tra fratelli: esiste infatti anche dell'astio di vecchia data tra Nicola Peltz e sua suocera. Pare che l'ex Spice Girls abbia fatto piangere la nuora durante il suo matrimonio con Brooklyn nell'aprile 2022, dopo essere stata protagonista di un ballo riservato agli sposi. Non solo: all'ultimo, non si sarebbe più occupata del suo abito da sposa. Nicola, insieme ai suoi genitori, non avrebbe inoltre gradito il fatto che i Beckham non abbiano aiutato lei e Brooklyn nell'acquisto di una villa negli Stati Uniti. David e Victoria non avrebbero contribuito all'acquisto dell'immobile e per questo sarebbero stati etichettati come "taccagni" dalla famiglia Peltz.

Il legame tra Brooklyn Beckham e la sorella Harper

A quanto pare ad oggi Brooklyn Beckham non ha più alcun rapporto con i suoi famigliari eccetto Harper, la sorella minore. Di recente, in occasione del suo 13esimo compleanno, ha condiviso sui social un dolce messaggio per la ragazzina. "Lui e Nicola l'adorano", ha assicurato un insider. Ci penserà la piccola di casa a riportare la pace in casa Beckham? Chi vivrà, vedrà...