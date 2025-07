Kate Middleton in vacanza in Grecia, è caos: sudditi arrabbiati  

Kate Middleton e il Principe William si sono costruiti un'immagine pubblica positiva nel corso degli anni. Ma ora alcuni sudditi britannici hanno espresso insoddisfazione e malcontento per lo stile dei Principi del Galles. Circondati da sicurezza 24 ore su 24, tra auto di lusso e vacanze in giro per il mondo, l'erede al trono e la moglie hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. La coppia è finita al centro delle critiche per via della vacanza in Grecia, a Cefalonia, dove sono arrivati insieme ai tre figli e ai genitori di Kate. Secondo i media greci i due coniugi sarebbero stati avvistati a bordo di lussuosi veicoli e perennemente circondati da guardie del corpo. Inoltre, è stato messo in discussione il numero di ospiti che hanno viaggiato utilizzando il budget reale. Un quadro decisamente poco conforme all'austerità che chiedono i citaddini, soprattutto in questo preciso periodo storico.