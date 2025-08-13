Cristiano Ronaldo e Georgina, c'è già l'accordo prematrimoniale con "pensione d'oro"

Continua a far chiacchierare l'annuncio di fidanzamento di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Non solo per l'anello da record che l'influencer ha ricevuto dal calciatore ma anche per il presunto accordo prematrimoniale . Pare infatti che la coppia abbia già firmato un contratto diverso tempo fa, per tutelare la relazione e soprattutto il patrimonio dell'attaccante. Come spifferato dal portoghese Tv Guia, in caso di rottura la Rodriguez riceverebbe un vitalizio di 100mila euro al mese . Una vera e propria pensione d'oro, come è stata ribattezzata da molti in rete. Inoltre diventerebbe l'unica proprietaria della villa di Madrid che CR7 ha acquistato nel 2010: 950 metri quadrati per 5 milioni di euro. I diretti interessati non hanno mai confermato tali voci ma neppure smentito.

L'accordo prematrimoniale tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Pare che l'accordo sia stato stipulato nel 2017, subito dopo la nascita di Alana Martina, la prima figlia biologica di Georgina e Ronaldo. Ma la Rodriguez si è sempre sentita anche la madre di Cristiano Ronaldo Junior, 14 anni, e i gemelli Eva e Mateo (8), che lo sportivo ha avuto con l'aiuto di una madre surrogata. Nel 2022 Georgina ha dovuto fare i conti con un parto gemellare al quale è sopravvissuta solo la piccola Bella Esmeralda. L'accordo, secondo i media portoghesi, mira a garantire stabilità permanente sia a Georgina che ai suoi figli. Nonostante le solide basi della coppia, nessuno dei due vuole lasciare le cose al caso. Per i futuri sposi è fondamentale che, qualunque cosa accada, i loro figli possano vivere serenamente e senza alcun tipo di privazioni.

Cristiano Ronaldo, un patrimonio da proteggere

Cristiano Ronaldo, con un patrimonio stimato di 671 milioni di dollari, è l'atleta più pagato al mondo, con guadagni annuali di 230 milioni di dollari derivanti solo dal suo contratto con l'Al-Nassr, oltre a milioni di dollari di sponsorizzazioni. Questo accordo finanziario garantisce che, anche se la loro storia d'amore dovesse finire, il patrimonio di Ronaldo sarebbe tutelato, mentre Georgina manterrebbe una notevole sicurezza finanziaria. Se la notizia del loro imminente matrimonio è una celebrazione del loro amore, i dettagli di questo accordo rivelano un lato decisamente più pragmatico del rapporto.