Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo insieme: nuova coppia?

La soubrette e l'ex rugbista, che lo scorso inverno è stato paparazzato con Michelle Hunziker, beccati in California dopo aver lavorato ad un reality game per Netflix
3 min

Nuovo amore per Elisabetta Canalis? L'ex Velina di Striscia la notizia sta frequentando Alvise Rigo, modello ed ex rugbista noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Lo scorso inverno ha avuto un breve flirt con Michelle Hunziker. La Canalis e Rigo si sono conosciuti durante le registrazioni del reality game Netflix Physical: da 100 a 1 a cui partecipano come concorrenti (nel cast c'è anche Federica Pellegrini). Sono poi volati a Los Angeles dando vita a incontri e strani movimenti social, come riporta il settimanale Chi. I due sono stati avvistati insieme in un ristorante coreano, lui è apparso sui social con Josie, il cane della soubrette sarda. Solo dopo aver immortalato, seppur a distanza e per pochi attimi, Canalis. Flirt in corso o solo una bella amicizia?

Chi è Alvise Rigo, il presunto nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis

Classe 1992, (14 anni più giovane di Elisabetta Canalis) Alvise Rigo è di Venezia. Appassionato di rugby, ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby e, successivamente, ha giocato con squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Durante gli studi universitari ha svolto vari lavori, tra cui bartender e addetto alla sicurezza. Dopo aver concluso la carriera sportiva, si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modello e personal trainer. Nel 2020 ha presenziato al Festival di Sanremo, accompagnando Antonella Clerici che era ospite di Amadeus. Nel 2021 è stato concorrente a Ballando con le stelle, dove ha vissuto un breve flirt con la ballerina Tove Villfor. Nel 2023 ha esordito come attore nella fiction Che Dio ci aiuti e ha avuto un ruolo nel film Nuovo Olimpo del regista Ferzan Özpetek, per poi apparire ne La stanza accanto di Almodóvar. Prima di incontrare Elisabetta Canalis si è vociferato di un flirt tra Alvise e Alba Parietti, smentito però dalla stessa opinionista tv. Rigo è stato paparazzato anche sulla neve con Michelle Hunziker ma la natura del loro legame non è mai stata chiarita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Elisabetta Canalis traditaMichelle Hunziker fuori da Mediaset