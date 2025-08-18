Elisabetta Canalis e Alvise Rigo insieme: nuova coppia?

Nuovo amore per Elisabetta Canalis ? L'ex Velina di Striscia la notizia sta frequentando Alvise Rigo , modello ed ex rugbista noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Lo scorso inverno ha avuto un breve flirt con Michelle Hunziker. La Canalis e Rigo si sono conosciuti durante le registrazioni del reality game Netflix Physical: da 100 a 1 a cui partecipano come concorrenti (nel cast c'è anche Federica Pellegrini ). Sono poi volati a Los Angeles dando vita a incontri e strani movimenti social, come riporta il settimanale Chi. I due sono stati avvistati insieme in un ristorante coreano, lui è apparso sui social con Josie, il cane della soubrette sarda. Solo dopo aver immortalato, seppur a distanza e per pochi attimi, Canalis. Flirt in corso o solo una bella amicizia?

Chi è Alvise Rigo, il presunto nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis

Classe 1992, (14 anni più giovane di Elisabetta Canalis) Alvise Rigo è di Venezia. Appassionato di rugby, ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby e, successivamente, ha giocato con squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Durante gli studi universitari ha svolto vari lavori, tra cui bartender e addetto alla sicurezza. Dopo aver concluso la carriera sportiva, si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modello e personal trainer. Nel 2020 ha presenziato al Festival di Sanremo, accompagnando Antonella Clerici che era ospite di Amadeus. Nel 2021 è stato concorrente a Ballando con le stelle, dove ha vissuto un breve flirt con la ballerina Tove Villfor. Nel 2023 ha esordito come attore nella fiction Che Dio ci aiuti e ha avuto un ruolo nel film Nuovo Olimpo del regista Ferzan Özpetek, per poi apparire ne La stanza accanto di Almodóvar. Prima di incontrare Elisabetta Canalis si è vociferato di un flirt tra Alvise e Alba Parietti, smentito però dalla stessa opinionista tv. Rigo è stato paparazzato anche sulla neve con Michelle Hunziker ma la natura del loro legame non è mai stata chiarita.