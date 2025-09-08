Kate Middleton non è più bionda. E spunta la verità sulla parrucca

Kate Middleton resta al centro dell'attenzione per via dei suoi capelli . Ha fatto chiacchierare di nuovo dopo la sua apparizione alla partita della Coppa del Mondo di rugby femminile del 2025 tra Inghilterra e Australia. Dove non si è distinta solo per la sua consueta eleganza, ma anche per il suo nuovo look: ha abbandonato il biondo per tornare al suo castano naturale, con riflessi dorati così tenui da sembrare baciati dal sole. "Legare i capelli è stata una mossa intelligente perché ha frenato i toni caramello più evidenti - ha spifferato una fonte al Daily Beast - Ha anche smentito le speculazioni che indossasse una parrucca. Non indossa una parrucca, questo è chiarissimo, ma sembra proprio che indossi delle extension estremamente costose". Un'altra fonte nel mondo della moda ha aggiunto: "I suoi capelli sono più belli legati perché è molto elegante averli metà raccolti e metà sciolti. Dato che le extension sono così voluminose, sembrava strana con tutti i capelli sciolti. Nessuno ha i capelli così alla sua età. Sembrava una sirena. Ora che li ha legati, ha una bella chioma folta, che non le appesantisce la testa". L'insider ha anche aggiunto: "Ho sentito dire che in realtà ha le extension da molto tempo, quindi penso che sia andata un po' troppo oltre. Succede". Indiscrezioni al momento non sono state confermate dallo staff della Principessa del Galles , tornata agli impegni istituzionali dopo un lungo periodo di cure.

La polemica sui capelli biondi di Kate Middleton

Kate Middleton bionda non è di certo passata inosservata. In molti ne hanno parlato. Tra questi Sam McKnight, l'hair stylist dell'amata Principessa Diana. Fu lui a tagliare i capelli di Lady D, creando quella forma senza tempo e quella famosa frangia che nascondeva il suo sguardo misterioso. Dopo aver visto le immagini della nuora di Diana, McKnight non ha esitato a esprimere la sua opinione e a difendere a spada tratta la futura Regina. "Sono scioccato, inorridito, sgomento e disgustato dalla serie di commenti disgustosi che sono stati fatti sulla Principessa. I capelli di una donna sono qualcosa di molto personale. Sono la sua armatura, la sua difesa, la sua sicurezza e molto altro ancora. Non riesco a credere alla malizia e alla mancanza di empatia in questi commenti (per lo più da parte di donne) che attaccano un'altra donna vulnerabile, che non ha avuto altra scelta che farsi avanti pubblicamente, semplicemente perché ha sposato la persona con cui è sposata e ha accettato il ruolo che ciò comporta", ha detto. Sulla stessa lunghezza d'onda la giornalista spagnola Sara Carbonero. L'ex moglie di Iker Casillas sa cosa significa soffrire di cancro e vedere come il proprio aspetto cambia a causa della malattia. Ecco perché è intervenuta in difesa di Lady Middleton. "A che punto qualcuno, conoscendo il processo di salute che questa donna ha attraversato o sta attraversando, ha la mancanza di empatia, gentilezza e compassione per dedicarsi a esprimere giudizi di valore dannosi e frivoli e persino ad aprire un dibattito sull'opportunità o meno di indossare una parrucca?", ha commentato con rabbia. "Ancora una volta, dimostriamo la società che siamo. Una società che si tiene la testa tra le mani per i problemi di salute mentale, una società che parla molto di sorellanza, ma non esita a esprimere il suo odio. È una persona che vive una realtà molto dura e cerca semplicemente di andare avanti con il suo sorriso, che la rende bella, con il suo entusiasmo e con il suo coraggio di apparire in pubblico. Diamo un'occhiata a noi stessi", ha concluso.

Cancro, come sta oggi Kate Middleton

Nonostante sia apparsa serena, pare che Kate Middleton stia ancora combattendo con i suoi demoni. Secondo una persona vicina al Palazzo, citata da RadarOnline.com, durante questi mesi estivi Kate ha continuato ad "affrontare il dolore; a porte chiuse, ha ancora difficoltà emotive e si stanca molto più facilmente; ci sta mettendo più tempo ad adattarsi alla vita reale dopo la cura contro il cancro". Questa confessione ribadisce che, sebbene abbia iniziato a riprendere la sua routine ufficiale, lo sta facendo con grande cautela ed è segnata da un processo di recupero ancora incompleto. Non è ancora tornata a come era prima della diagnosi, e non è sicura che ci riuscirà mai, "motivo per cui ha detto a William che ha bisogno di un bel riposo prima dell'inizio del trimestre a settembre. Quest'estate si è ritirata ufficiosamente dagli impegni reali e, naturalmente, William la sostiene pienamente", ha aggiunto la gola profonda.