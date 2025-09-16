"Re Carlo e Camilla, matrimonio finito", altro duro colpo per la monarchia  

Una cosa è certa: la famiglia reale inglese non smette mai di stupire. Come in un'avvincente serie tv, i Windsor regalano a sudditi e non un colpo di scena dietro l'altro. Dopo la lite con Harry (ora in via di riconciliazione) e il cancro di Kate Middleton, ecco spuntare il presunto divorzio tra Re Carlo e Camilla . Il condizionale è d'obbligo perché nulla è stato (ancora) confermato ma le voci si fanno sempre più insistenti. E il fatto che la Regina abbia trascorso il weekend in Grecia da sola, sullo yacht di uno sceicco , ha destato più di qualche sospetto.

Re Carlo e Camilla si sono lasciati? "Matrimonio finito, insieme solo per il nome"

"Re Carlo e la Regina Camilla sono divorziati in tutto tranne che nel nome", hanno detto alcune fonti a RadarOnline.com. Gli amici sostengono che la coppia ora conduce "vite in gran parte separate", nonostante continuino ad apparire insieme. Ma tutto questo servirebbe solo a "salvare le apparenze" per il bene della monarchia e del pubblico. Sebbene Camilla, 77 anni, accompagni regolarmente il marito 76enne agli eventi ufficiali, secondo alcune persone la coppia trascorrerebbe gran parte del tempo libero separatamente, con la Regina che preferirebbe la sua casa alla residenza reale che condivide con Carlo. "Stanno facendo fronte comune in pubblico, soprattutto perché Charles è malato, ma dietro le quinte la situazione è molto diversa", ha affermato un insider. "Sono divorziati in tutto tranne che nel nome. Camilla vive a Ray Mill per la maggior parte del tempo, mentre Charles si ritira a Highgrove o a Clarence House. A questo punto, è un matrimonio di apparenze e di strategie di pubbliche relazioni". E ancora: "Restano impegnati a modo loro, ma non è il tipo di matrimonio che la maggior parte delle persone riconoscerebbe. Charles è assorbito dai suoi problemi di salute e dalle sue responsabilità, mentre Camilla dà priorità al suo tempo al Ray Mill. A questo punto, è la Corona che li lega, non la relazione in sé".

Re Carlo e Camilla vivono in case separate?

Quest'estate Camilla è stata fotografata più volte nella sua casa di Ray Mill. Si tratta di una tenuta da 1,2 milioni di dollari, acquistata nel 1994 dopo il divorzio da Andrew Parker Bowles. Anche in seguito al matrimonio con Carlo, nel 2005, ha mantenuto la sua casa nel Wiltshire. Completa di piscina e ampi giardini, viene spesso utilizzata come base per i suoi figli e nipoti, offrendo quello che gli amici descrivono come un "mondo lontano dalle pressioni della Corona". Un conoscente ha precisato che per Camilla "Ray Mill è molto più di una semplice casa. È il luogo in cui si sente libera dalle esigenze della vita reale. Si è sempre aggrappata a questo luogo perché simboleggia la sua indipendenza, e quel senso di libertà non ha fatto che rafforzarsi con il proseguire del suo matrimonio con Carlo".