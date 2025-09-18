Venus Williams e Andrea Preti, matrimonio a Ischia

Venus Williams e Andrea Preti si sposano. Il matrimonio tra la tennista americana e l'attore ed ex modello italiano si terrà sull'isola di Ischia . La cerimonia, in programma per venerdì 19 settembre , promette di trasformare l’isola verde in un palcoscenico esclusivo, tra location mozzafiato e festeggiamenti blindati. Non è la prima volta che una sportiva sceglie l'isola campana come location di nozze: qui, nel 2019, l'ex schermitrice Elisa Di Francisca ha giurato amore eterno al suo Ivan.

Dove e quando si sposano Venus Williams e Andrea Preti

La 45enne Venus Williams, ex numero uno del tennis femminile con sette titoli del Grande Slam in singolare e quattordici in doppio, ha scelto un luogo unico per il giorno più bello. La cerimonia si terrà al Faro di Punta Imperatore, un promontorio a picco sul mare, raggiungibile solo attraverso un sentiero di 155 scalini scavati nel tufo. Questo angolo suggestivo, con una vista spettacolare sul Golfo di Napoli, incarna eleganza ed esclusività. Dopo lo scambio delle promesse, gli sposi e i loro ospiti si sposteranno a Lisola, il rinomato ristorante gestito dallo chef stellato Nino Di Costanzo e dal pizzaiolo Ivano Veccia. Per l’occasione, il locale sarà riservato e protetto da un servizio di sicurezza, garantendo così privacy assoluta. La lista degli invitati rimane top secret, ma indiscrezioni parlano di celebrità dello sport e dello spettacolo pronte a raggiungere l’isola. Ovviamente non mancherà la sorella della sposa, Serena Wiliams. Questa sera, le famiglie degli sposi si riuniranno per una cena intima in un esclusivo ristorante sul mare, raggiungibile via barca, dove saranno deliziate dai sapori della tradizione partenopea.

Perché Venus Williams si sposa a Ischia

La scintilla con l'isola campana è scoccata lo scorso anno, durante una vacanza a Sant’Angelo, un pittoresco borgo che incarna l’autenticità dell’isola. È stato in quel contesto, immersa nella bellezza incontaminata del paesaggio ischitano, che a Venus Williams è venuta l'idea di celebrare il suo matrimonio in un luogo così suggestivo, indubbiamente un’oasi di pace e serenità.

La storia d'amore tra Venus Williams e Andrea Preti

Il primo incontro tra i due promessi sposi è avvenuto a Milano, alla sfilata di Gucci. "L'allora direttore creativo ci ha presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l'altro, e mi ha presentato la sua famiglia - ha raccontato Andrea Preti - Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro. "Un bicchiere d'acqua", mi ha risposto sua madre. Mentre stavo al bar mi ha raggiunto Serena (Williams, ndr). Mi ha detto: "Mi sa che piaci a mia sorella. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?". La sera c'è stata una cena, dopodiché Preti e Venus hanno iniziato a scriversi. "Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora", ha aggiunto Andrea. Il 37enne ha poi svelato: "Venus adora che io le prepari da mangiare. Segue una dieta senza glutine e adatta ad un'atleta. Le piacciono tantissimo le mie polpette al sugo - diciamo che l'ho conquistata con quelle - le lasagne, il risotto ai funghi".

Andrea Preti ha amato altre tenniste prima di Venus

Prima di conoscere Venus Williams, Andrea Preti - modello, attore e regista 37enne, noto per le sue partecipazioni in tv a L'Isola dei Famosi e La Talpa - ha amato altre tenniste. Risale a più di dieci anni fa la liaison con Flavia Pennetta mentre nel 2020 il 37enne conviveva con Serena Giovanardi. Nel mentre una lunga love story con Claudia Gerini e diversi flirt, da Eleonora Berlusconi a Fiammetta Cicogna passando per Rossella Fiamingo.