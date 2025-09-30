Cristiano Ronaldo e Georgina, quanto costerà il matrimonio e chi saranno i calciatori invitati

Dopo l'annuncio del fidanzamento tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, è iniziato il conto alla rovescia per quello che, secondo gli esperti, sarà il matrimonio più costoso e mediatico della storia del calcio. Da quando Georgina ha annunciato il suo "sì, lo voglio" , dopo nove anni di relazione e svariati figli, la stampa internazionale ha chiarito che questo evento sarà molto più di una semplice celebrazione: è un summit sociale che rappresenterà la ciliegina sulla torta della carriera internazionale di uno dei più grandi calciatori della storia.

Quando si sposano Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

La grande domanda che tutti si pongono è: quando si sposeranno Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Ad oggi la data esatta rimane un mistero ma si vocifera che Ronaldo voglia sposarsi dopo la sua partecipazione ai Mondiali di calcio 2026. Le nozze potrebbero rappresentare l'addio perfetto alla sua carriera calcistica, segnando il gran finale di un percorso costellato da successi e momenti indimenticabili. Il calendario calcistico rimane un fattore cruciale nella vita di CR7. Nonostante la sua immensa fortuna, il campione portoghese continua a dare priorità ai suoi impegni sportivi, dimostrando che la disciplina e l'amore per il calcio rimangono la sua principale forza trainante. Il matrimonio, sebbene atteso con ansia, dovrà essere adattato ai suoi impegni in campo.

Quanto costerà il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Per quanto riguarda i costi del matrimonio, le cifre sono astronomiche. Si stima che l'evento potrebbe costare tra i 12 e 50 milioni di dollari. Ad oggi non si conoscono dettagli a riguardo ma pare che gli sposi siano intenzioni a sposarsi sull'isola di Madeira, dove Cristiano Ronaldo è nato e cresciuto. Non è da escludere la Spagna, dove lei si è trasferita da bambina mentre lui ha giocato per tanti anni con il Real Madrid.

Chi saranno gli invitati al matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Pare che Leo Messi sarà uno degli ospiti d'onore al matrimonio di Cristiano Ronaldo. Ma si prevede la partecipazione anche di altri sportivi famosi come David Beckham, Rafa Nadal, Novak Djokovic ed ex compagni di squadra del Real Madrid, del Manchester United e della Juve. Non mancheranno altre figure influenti del mondo dello sport e dello showbiz per un evento che si preannuncia già indimenticabile.