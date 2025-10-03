Cecilia Rodriguez, la cameretta della figlia è pronta con la culla a uncinetto da 400 euro

Cecilia Rodriguez è entrata nel nono mese di gravidnza: a breve nascerà la piccola Clara Isabel . Frutto dell'amore che dal 2017, galeotto il Grande Fratello Vip, la lega a Ignazio Moser, figlio dell'ex ciclista Francesco. In casa è tutto pronto per l'arrivo della bambina e la sorella di Belen ha mostrato la cameretta della nascitura. Niente rosa e dettagli principeschi, l'influencer ha preferito seguire il trend del colori neutri, puntando tutto sul tortora ma in una versione super originale. Per le pareti ha mixato la nuance col bianco, optando per delle righe verticali. Il pavimento è un parquet di legno, mentre il lampadario è in tessuto color panna. Bellissima la culla all'uncinetto da appoggiare su un supporto in legno con dondolo incluso e il cui costo è di circa 400 euro. Il supporto ha tre funzioni, può essere dondolo anti-reflusso, supporto fisso stabile oppure una palestrina Montessori, dunque perfetta per i primi mesi di vita di una neonata.

Quando nasce la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il parto di Cecilia Rodriguez è previsto per metà ottobre a Milano, la città dove abita ormai da tempo da quando ha lasciato l'Argentina per seguire la sua famiglia in Italia. "Potrebbe essere una bellissima Bilancia o una bellissima Scorpione. Basta che sia sana, cosa che al momento è”, ha commentato Cecilia. La nascitura si chiamerà Clara Isabel che "era il nome di mia nonna materna. - ha chiarito Chechu - La verità è che inizialmente cercavamo nomi maschili, perché pensavamo fosse un maschio. Poi, parlando di nomi femminili, questo mi è piaciuto tantissimo".

Cecilia Rodriguez incinta grazie alla fecondazione assistita

Per Cecilia Rodriguez non è stato facile restare incinta: dopo cinque anni di tentativi ha deciso di affidarsi alla fecondazione assistita. "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere. Mi sono decisa a provare la Pma perché avere un figlio era un desiderio molto grande. Per fortuna, è andata bene dalla prima volta", ha spiegato la futura mamma.