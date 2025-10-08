Elisabetta Canalis e Alvise Rigo inseparabili. Quanto hanno speso per una notte di lusso a Milano

C'è qualcosa tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. I due continuano ad essere paparazzati insieme. Questa volta in sella alla moto di lui, dove sono apparsi complici e molto uniti. Da mesi i due si frequentano, anche se preferiscono vivere questo rapporto con grande riserbo. A Ciao Maschio, il programma Rai di Nunzia De Girolamo, Alvise ha risposto con imbarazzo alla domanda sulla Canalis, limitandosi a dire di averla conosciuta grazie al lavoro. E infatti così è stato: Rigo ed Eli hanno partecipato ad un nuovo reality show di Netflix e una volta terminate le registrazioni hanno continuato a frequentarsi. Insieme formano indubbiamente una coppia bellissima.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in moto e poi a Casa Cipriani

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati paparazzati dal settimanale Chi insieme a Milano, in sella alla moto dell'ex rugbista. I due sono stati immortalati mentre entravano all’hotel 5 stelle Casa Cipriani, a Milano, per poi uscire insieme il mattino seguente. Nascosti dai caschi integrali, con piccole mosse di depistaggio. Ma poi Elisabetta ha sorriso al fotografo, segno che vuole vivere sì in riservatezza questa nuova liaison ma non troppo. Del resto non c'è nulla di male, anzi. Il prezzo di una notte a Casa Cipriani, che è una struttura ricettiva di lusso, varia in base alla stagione e al tipo di camera, ma si può stimare che parta da circa 1.000 euro a notte. Il costo può salire a seconda della tipologia di sistemazione scelta, tra camere e suite esclusive, con la possibilità di pagare il soggiorno tramite un socio. Di sicuro Eli e Alvise non hanno badato a spese per la loro notte magica.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, (14 anni più giovane di Elisabetta Canalis) Alvise Rigo è di Venezia. Appassionato di rugby, ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby e, successivamente, ha giocato con squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Durante gli studi universitari ha svolto vari lavori, tra cui bartender e addetto alla sicurezza. Dopo aver concluso la carriera sportiva, si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modello e personal trainer. Nel 2020 ha presenziato al Festival di Sanremo, accompagnando Antonella Clerici che era ospite di Amadeus. Nel 2021 è stato concorrente a Ballando con le stelle, dove ha vissuto un breve flirt con la ballerina Tove Villfor. Nel 2023 ha esordito come attore nella fiction Che Dio ci aiuti e ha avuto un ruolo nel film Nuovo Olimpo del regista Ferzan Özpetek, per poi apparire ne La stanza accanto di Almodóvar. Prima di incontrare Elisabetta Canalis si è vociferato di un flirt tra Alvise e Alba Parietti, smentito però dalla stessa opinionista tv. Rigo è stato paparazzato anche sulla neve con Michelle Hunziker ma la natura del loro legame non è mai stata chiarita.