Georgina Rodriguez diventa youtuber e sfida Cristiano Ronaldo  

Influencer, modella, imprenditrice, star di Netflix, presentatrice di Sanremo e ora youtuber. Georgina Rodriguez non smette mai di stupire il suo pubblico. La futura moglie di Cristiano Ronaldo ha appena annunciato la nascita del suo primo canale su Youtube: Georgina Gio. Un canale dove Gio ha intenzione di condividere video su moda, business, lifestyle e viaggi, oltre a immagini della sua famiglia e della sua storia d'amore con CR7. Per lanciare questa nuova iniziativa la Rodriguez ha utilizzato tre video: uno di benvenuto, un altro in cui si diverte con il calciatore e poi un altro ancora mentre mostra i preparativi riguardo la sua recente apparizione al Festival di Venezia. In meno di 24 ore è riuscita ad attrarre più di 24.000 iscritti.
Georgina Rodriguez sfida Cristiano Ronaldo su Youtube
Nel tempo Georgina Rodriguez ha costruito una solida presenza mediatica a livello globale. Con la sua serie Netflix e ora il suo canale Youtube, la 31enne sta espandendo la sua presenza digitale e consolidando il suo personal brand. Sempre legato in qualche modo a Cristiano Ronaldo ma con un'identità più distintiva. Intanto l'attaccante si distingue nello stesso campo. Il suo canale ufficiale, UR Cristiano, lanciato nel 2024, ha battuto ogni record storico raggiungendo un milione di iscritti in soli 90 minuti. Ad oggi contra oltre 76,7 milioni di iscritti e si conferma al 32esimo posto nella classifica mondiale di Youtube. Con Georgina che entra nello stesso regno, la coppia più in vista del calcio promette di dominare anche il mondo digitale. Dunque, una nuova competizione. Ma questa volta incentra su amore, lusso e contenuti virali.