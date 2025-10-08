Georgina Rodriguez diventa youtuber e sfida Cristiano Ronaldo  

Influencer, modella, imprenditrice, star di Netflix, presentatrice di Sanremo e ora youtuber. Georgina Rodriguez non smette mai di stupire il suo pubblico. La futura moglie di Cristiano Ronaldo ha appena annunciato la nascita del suo primo canale su Youtube: Georgina Gio. Un canale dove Gio ha intenzione di condividere video su moda, business, lifestyle e viaggi, oltre a immagini della sua famiglia e della sua storia d'amore con CR7. Per lanciare questa nuova iniziativa la Rodriguez ha utilizzato tre video: uno di benvenuto, un altro in cui si diverte con il calciatore e poi un altro ancora mentre mostra i preparativi riguardo la sua recente apparizione al Festival di Venezia. In meno di 24 ore è riuscita ad attrarre più di 24.000 iscritti.