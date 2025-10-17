Belen e la suocera, nuova frecciata a Stefano De Martino: "Non ha rispettato..."  

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è conclusa da tempo eppure continua a far chiacchierare. La loro relazione resta una delle più seguite dal gossip italiano, complice non solo la passione mediatica che li ha sempre circondati, ma anche le continue frecciatine che i due si scambiano, direttamente o indirettamente, nelle interviste. L’ultima stoccata è arrivata da Belen, durante la sua recente ospitata a Sinceramente Persia – One Milf Show su Nove, il programma condotto da Valentina Persia . Tra una battuta e l’altra, l’argentina si è tolta un sassolino dalla scarpa che riguarda proprio il suo ex marito.

Belen e la suocera, l'ultima frecciatina a Stefano De Martino

Tutto è partito da un commento ironico della Persia: "Non sarai mai una vera mamma italiana se non superi il test più difficile: andare d'accordo con una suocera". La risposta di Belen è arrivata in maniera tagliente: "Sono andata d'accordo con tutte le suocere. Di marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi...". Una frase apparentemente innocente, ma che lascia poco spazio ai dubbi: il riferimento sembra chiaro ai tradimenti che hanno minato il matrimonio con De Martino, già oggetto di confessioni e dichiarazioni in passato.

Il rapporto oggi tra Belen e Stefano De Martino

Attualmente Belen è single, mentre De Martino frequenta da mesi Caroline Tronelli. Il rapporto tra i due ex coniugi sembra apparentemente sereno – soprattutto per amore del figlio Santiago – ma secondo alcuni rumors non sarebbe proprio così. Stando a quanto riporta Dagospia, il conduttore di Affari Tuoi non avrebbe gradito i recenti movimenti lavorativi di Belen, sempre sempre più presente in Rai (dopo l'ospitata a Ballando con le Stelle, si parla di un'ospitata a Belve e della conduzione di Sanremo Giovani accanto a Gazzoli). Un pizzico di gelosia professionale o solo fastidio da ex? Una cosa è certa: tra Belen e Stefano il sipario non cala mai del tutto. E, quando succede, c’è sempre una frecciatina pronta a riaccendere i riflettori.