Tony Effe, regalo da 70mila euro a Giulia De Lellis per la nascita della figlia

È nata Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe , e come da tradizione – quella del cosiddetto push present – il neo papà ha voluto sorprendere la sua compagna con un regalo da capogiro. Altro che mazzo di fiori o braccialetto minimal: il trapper non ha badato a spese per celebrare questo momento unico. A pochi giorni dalla nascita della piccola, avvenuta il 7 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma , Giulia ha ricevuto in dono un Eternity Set esclusivo , firmato da uno dei nomi più amati dai vip: Alessandro Bernini, gioielliere delle star.

Cosa ha regalato Tony Effe a Giulia De Lellis per la nascita della figlia

Il regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis per la nascita della figlia è un set composto da: un anello ovale in oro giallo 18 carati, tempestato di diamanti naturali da 0,50 carati ciascuno, e una collana tennis coordinata, sempre in oro giallo 18 carati, con oltre 20 carati di diamanti naturali. Sull'anello è inoltre incisa la data di nascita della piccola Priscilla. Un dettaglio tenerissimo e super chic. Il valore dell’intera parure dovrebbe aggirarsi intorno ai 70mila euro. A rivelare il regalo è stato proprio Bernini sui social, che ha condiviso le immagini della preziosa creazione (foto più in basso). "Sono profondamente onorato di essere stato scelto dai genitori di Priscilla per creare un gioiello che celebra un momento così significativo", ha scritto il gioielliere. Non si è fatto attendere il repost di Tony Effe, che ha rilanciato il contenuto con un commento tagliente: "I veri uomini viziano le loro donne".

La storia d'amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis

La love story tra Giulia De Lellis e Tony Effe è fresca ma intensa. I primi scatti insieme risalgono all’estate 2024, ma la loro relazione ha subito destato l'attenzione di tutti. A maggio 2025 è arrivato l’annuncio della gravidanza. Giulia, da sempre molto legata ai bambini (in particolare alle figlie della sorella Veronica), ha raccontato di aver voluto fortemente questa gravidanza, ma anche di aver preferito prendersi del tempo prima di provarci per davvero. "Fosse stato per il mio fidanzato, avremmo cercato un bambino dopo due o tre mesi che stavamo insieme... Ma io ho preferito aspettare, sistemarci, trovare la casa giusta. Quando ci siamo sentiti pronti, abbiamo iniziato a provarci", ha raccontato. Dopo qualche tentativo, è arrivata la dolcissima notizia. Ora, con l'arrivo della piccola Priscilla, la coppia non potrebbe essere più felice. Con un fidanzato così generoso e una famiglia tutta sua, per Giulia De Lellis questo è decisamente un periodo d’oro. E chissà che non arrivino presto altri colpi di scena...