Belen, nessun nuovo fidanzato: "Sono single ma non morta"  

C’è sempre un certo fascino nel mistero che circonda il cuore di Belen Rodriguez . Negli ultimi giorni, le pagine patinate dei settimanali si sono infiammate per una serie di scatti che ritraggono la showgirl argentina in dolce compagnia, facendo subito sognare i fan circa un nuovo e appassionante capitolo sentimentale. Ma è davvero così? A placare l’entusiasmo ci ha pensato la stessa Belen, con la schiettezza che la contraddistingue: "Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta" , ha scritto in risposta a un commento social. Una frase che, più che chiudere la questione, la lascia elegantemente socchiusa. Insomma, la porta dell’amore è aperta, ma solo un poco.

Belen Rodriguez paparazzata con Kemal Alagol

Le ultime foto immortalano Belen al fianco di Kemal Alagol, 35 anni, chirurgo di origini turche, volto noto nei salotti più raffinati di Roma e Milano. Un uomo di classe, discreto e dal portamento impeccabile: così lo descrivono coloro che lo conoscono. I due sono stati sorpresi dal settimanale Oggi all’uscita di un ristorante romano, intenti a proseguire la serata insieme. Poi, il mattino seguente, un’altra testata, Chi, li ha fotografati mentre si dirigevano verso la stazione: lui che porta la valigia di lei e la Rodriguez che sorride con naturalezza. Gesti semplici ma eloquenti, resi ancora più intriganti da qualche bacio rubato e da sguardi complici che parlano da soli. Belen e Kemal si sarebbero conosciuti durante una cena tra amici comuni. La sintonia è stata immediata, tanto che i due avrebbero deciso di rivedersi presto. Ma, almeno per il momento, nulla di serio.

Belen Rodriguez alla ricerca di un nuovo equilibrio personale

Negli ultimi mesi, Belen sembra voler vivere le emozioni con più cautela. Dopo la chiacchierata relazione con Elio Lorenzoni, con cui si era persino parlato di nozze, la conduttrice ha scelto la via della discrezione. Anche le successive conoscenze – da Angelo Edoardo Galvano a Nicolò De Tomassi – non sono mai state ufficializzate. Del resto, la showgirl ha attraversato un periodo complesso, segnato da sfide personali e professionali, ma oggi appare serena, concentrata su se stessa e sul ritrovato equilibrio familiare.