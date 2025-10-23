"Raffaella Fico incinta, Armando Izzo ha lasciato la moglie per lei"  

Continua a far chiacchierare la love story tra Raffaella Fico e Armando Izzo . Nuovi retroscena sua questa relazione arrivano dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia. Pare che il calciatore del Monza abbia lasciato la moglie Concetta per la soubrette, ex fiamma di Mario Balotelli. Non solo, sembra che Raffaella sia in dolce attesa e solo dopo aver superato il primo trimestre di gravidanza, generalmente il più difficile, avrebbe deciso di uscire allo scoperto con il calciatore. "Raffaella Fico è in dolce attesa, per la felicità del compagno Armando Izzo (calciatore del Monza), che per amore dell’ex di Mario Balotelli ha lasciato la moglie . - ha scritto Parpiglia nella sua newsletter - I due sono usciti allo scoperto perché Raffaella ha superato il terzo mese di gravidanza . La Fico ha anche conosciuto la mamma del nuovo compagno, ma attenzione, Izzo ancora non ha divorziato dall’ex moglie , che preannuncia battaglia legale".

Raffaella Fico e Amando Izzo innamoratissimi

In attesa di una conferma o di una smentita, Raffaella Fico e Armando Izzo sembrano innamoratissimi. Dopo essere usciti allo scoperto la soubrette ha mostrato sui social un mazzo di rose rosse ricevuto dal calciatore del Monza. E un biglietto dolcissimo: "Quando guardi la luna nessuna stella ti distrae. Ti amo", ha scritto il giocatore. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli di questa relazione, che sembra già molto seria. Oltre che passionale e coinvolgente. Per la Fico si tratterebbe del secondo figlio dopo Pia, avuta da Mario Balotelli. Per Izzo il terzogenito: dall'ex moglie Concetta ha avuto due eredi.

La vita privata di Raffaella Fico

Il calcio è da sempre una costante nella vita sentimentale della Fico. Dopo il flirt con Cristiano Ronaldo, si è legata a Mario Balotelli, con cui oggi mantiene un rapporto disteso e affettuoso, "come fratello e sorella", come l'ha definito la Fico. Poi, tra il 2016 e il 2018, è stata fidanzata con Alessandro Moggi, procuratore sportivo e figlio di Luciano. Ultimo compagno ufficiale, prima di Izzo, è stato l’imprenditore Piero Neri. Ma la relazione è finita nel 2022.