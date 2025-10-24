Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Laila Hasanovic, tutti pazzi per il look con cui va a vedere Sinner: quale borsa indossa e quanto costa

La fidanzata del campione azzurro ancora protagonista a Vienna con un look raffinato che strega tutti
2 min
Tagslailahasanovicsinner

Prima un jeans con un semplice dolcevita nero, poi una giacca a quadri, elegante ma raffinata e una borsa che sembra una Jackie di Gucci. Costosa sì (parliamo di oltre 2mila euro), ma certo non con un prezzo da capogiro come a volte si vede in giro da alcune wags del calcio e del tennis. I look con cui Laila Hasanovic, 25 anni, è a Vienna dove, sugli spalti, assiste alle partite di Jannik Sinner, stanno stregando tutti. Capelli biondi sciolti o raccolti, trucco semplice con base luminosa ma poco mascara, unghie rosse, la modella danese sa di essere cercata, fotografata, ammirata. Ma proprio come Sinner mantiene un profilo basso e discreto.

Laila Hasanovic e Sinner ultime news, tutto sulla loro storia

I due si frequentano ormai da mesi e, piano piano, si stanno aprendo anche al mondo. Le vacanze insieme in Sardegna, le presentazioni ufficiali, lei sugli spalti con lo staff e i familiari di lui: tutto va nella direzione di una storia che sembra essere sempre più importante. Secondo i rumors i due dovrebbero trascorrere qualche giorno insieme per le feste e lei dovrebbe far parte del gruppo di persone con cui Jannik trascorrerà l'off season a Dubai. Tutto, però, è avvolto nel massimo riserbo perché per Sinner il tennis era e resta la priorità (oggi sarà impegnato nei quarti a Vienna). E avere accanto una persona che lo fa vivere sereno e "leggero" è solo un plus da sfruttare.

 

 

 

