Cecilia Rodriguez, come sta la figlia Clara Isabel e cosa è successo dopo il parto

Nuova vita per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Insieme dal 2017, grazie all'incontro al Grande Fratello Vip, i due sono diventati da poco genitori della piccola Clara Isabel. Una figlia tanto attesa e desiderata: l'argentina si è sottoposta alla fecondazione assistita e il parto è stato piuttosto intenso . "Siamo al settimo cielo, Clara è una bambina meravigliosa ed è sanissima, mangia e ci fa dormire. Ci stiamo godendo ogni singolo momento di questa avventura, è magica, molto meglio di quanto pensassi", ha raccontato la sorella di Belen ai suoi follower.

Cecilia Rodriguez e il supporto della madre Veronica Cozzani

Cechu ha inoltre evidenziato che questa nuova avventura è magica più di quanto pensasse e si è lasciata andare a tanti ringraziamenti alle persone che, in un modo o nell’altro, hanno mostrato la loro vicinanza in questo periodo tanto speciale. In particolare, ha indirizzato un messaggio di pura gratitudine a Veronica Cozzani, sua madre e nonna di Clara Isabel. "Ringrazio tanto la mia mamma che nei giorni precedenti al parto ha cucinato tantissimo per noi in modo che io potessi riposare, scongelare e avere da mangiare pronto. È stato un bellissimo regalo", ha fatto sapere la 35enne per poi concludere: "Ora vado a scongelare qualcosa di quello che mi ha fatto".

Cecilia e Ignazio più innamorati che mai grazie a Clara Isabel

L’arrivo di Clara Isabel ha regalato a Ignazio Moser una nuova definizione d’amore, che ha identificato in una foto di Cecilia mentre allatta la loro bambina. Il neo papà, figlio del campione di ciclismo Francesco Moser, ha annunciato la nascita con uno scatto social, scrivendo: "Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!". Cecilia Rodriguez e Clara sono ora a casa, circondate dall’affetto della famiglia, mentre i due genitori si godono ogni istante di una felicità che ha già cambiato tutto, nel modo più bello possibile.