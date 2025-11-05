Elisabetta Canalis: "Il divorzio un lutto". Poi svela perché esce con Elodie e Diletta Leotta

Elisabetta Canalis ha parlato con sincerità della fine del suo matrimonio con Brian Perri . In un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato che la separazione dal chirurgo americano, padre di sua figlia Skyler Eva , è stata per lei "un po’ come un lutto". I due, sposati nel 2014 e genitori dal 2015, hanno ufficializzato la rottura nel 2023, ma sono riusciti a mantenere un legame profondo e sereno. "Se una coppia fa questa scelta è perché crede sia la migliore per tutti - ha spiegato Eli - Nel nostro caso ci ha permesso di volerci ancora più bene". Nonostante la separazione, l’ex Velina e il medico continuano a condividere la quotidianità come una vera famiglia: "Facciamo tante cose insieme, siamo una coppia atipica. Abbiamo sempre messo Skyler al primo posto: Halloween, Natale e le vacanze estive restano momenti sacri che viviamo tutti e tre insieme".

L'amicizia tra Elisabetta Canalis, Elodie e Diletta Leotta

Da qualche tempo Elisabetta Canalis è sempre più legata a Elodie e Diletta Leotta. "Mi sono chiesta come abbiamo fatto a non diventare amiche prima. Sono divertenti, in carriera, spontanee. Mi piace uscire con loro, chiacchierare, parlare del nostro lavoro. Sono felice di vederle, quando torno in Italia. Con Elodie ci siamo incontrate anche a Los Angeles quando è venuta a registrare la canzone con Tiziano", ha dichiarato. Ferro è un altro grande amico di Eli: "La nostra amicizia è nata al di là dei riflettori. Los Angeles è una città un po’ alienante da un lato, ma ti fa scoprire le persone per quello che sono davvero. È talmente grande e dispersiva che se ti muovi per incontrare qualcuno è perché ne vale la pena. Con lui condividiamo molti momenti da genitori. Ha due bambini stupendi, divertentissimi, e parliamo di cose normali: di figli, di quotidianità".

Elisabetta Canalis e il legame con Alvise Rigo

Ultimamente Elisabetta Canalis è stata collegata all’attore Alvise Rigo ma dopo alcune paparazzate non ha ancora confermato (né smentito) la presunta relazione. Si è limitata a dire: "Sono molto serena, non mi manca niente. La fonte d’amore più grande sono mia figlia e gli animali, che mi hanno accompagnato in ogni momento della mia vita. Ho riscoperto anche il cavallo, una passione di quando ero bambina: un animale dall’enorme potere terapeutico. Mia figlia ha cominciato a montare e saltare con me ed è un bellissimo momento di condivisione".