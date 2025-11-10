Stefano De Martino "su tutte le furie dopo l'ultimo gesto di Belen"

Si complica ulteriormente il legame tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez . I due non riescono più ad andare d'accordo dopo la brusca separazione di tre anni fa. E la situazione sta peggiorando sempre più. Complici anche i dispetti mediatici e le frecciatine della soubrette argentina, che sembra non aver ancora perdonato l'ex marito per i presunti tradimenti . Più di dodici, come raccontato qualche tempo fa a Mara Venier a Domenica In.

Perché Stefano De Martino è arrabbiato con Belen

Stando a quanto spiffera Dagospia, ora Stefano De Martino sarebbe furioso per il siparietto di Belen a GialappaShow, dove la Rodriguez non ha esitato a prendere in giro, anche piuttosto pesantemente, l'ex ballerino di Amici. "Quella gran volpona di Belen ha deciso di far saltare i nervi all'ex marito, l'infedele Stefano De Martino. - si legge sul portale - Lui non avrebbe gradito affatto la gag organizzata dalla Gialappa's Band, non solo hanno riproposto la sua "cattivissima" imitazione ma hanno pure inscenato un duetto "velenoso" con l'ex moglie. Il clima tra i due è sempre più teso".

Stefano e Belen, un amore tormentato

Il siparietto a GialappaShow è arrivato tra l'altro pochi giorni dopo le dichiarazioni esplosive rilasciate da Belen a Belve, dove ha parlato apertamente del suo passato con Stefano. "I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più", ha confessato, definendo il loro amore tossico e rivelando che il suo vero grande amore è stato Marco Borriello. Un legame, quello con De Martino, che ha segnato oltre dieci anni di cronache rosa: dall’incontro ad Amici nel 2012 al matrimonio nel 2013, la nascita del figlio Santiago, le separazioni del 2015 e del 2020, fino al divorzio definitivo nel 2024. "Mi ha tradito con 12 donne", ha raccontato Belen a Domenica In, mentre De Martino ha risposto con discrezione a Che tempo che fa: "Le voglio ancora bene. È la madre di mio figlio, e questo per me è ciò che conta".