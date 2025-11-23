Kate Middleton e la presunta amante di William, la scioccante richiesta della principessa

Kate Middleton, William e l’amante: l'ultimo gossip che agita la royal family

L’insider sostiene che la principessa sarebbe rimasta "profondamente turbata" dai rumors esplosi nel 2019, periodo in cui i principi del Galles avrebbero intrapreso un percorso di terapia di coppia per affrontare la pressione mediatica. Nonostante questo, la fonte ha insistito sul fatto che la coppia sarebbe rimasta fedele al loro matrimonio: "Da quando sono emerse le voci sulla relazione nel 2019, Kate e William hanno seguito un percorso di terapia e, sebbene il loro matrimonio possa essere a volte instabile, si può tranquillamente affermare che non si lasceranno tanto presto". Pare che Catherine abbia affrontato William e chiesto che la Hanbury venisse "eliminata gradualmente" dalla loro cerchia sociale. Da allora, le due donne non sono state più viste insieme in pubblico. Per molti un chiaro segnale della tensione tra Kate e Rose, amica di vecchia data di William e della famiglia reale britannica.

Chi è Rose Hanbury

Rose Hanbury, ex modella ed ex consulente politica, oggi Marchesa di Cholmondeley, è sposata dal 2009 con David Rocksavage. La coppia vive nei pressi di Anmer Hall, residenza dei principi del Galles nel Norfolk. Hanbury ha legami storici con la monarchia: la nonna fu damigella d’onore della regina Elisabetta II. Attraverso i suoi legali, la marchesa ha sempre definito le voci “totalmente infondate”. Il ritorno di queste speculazioni arriva in una fase delicata per i principi del Galles, segnata dalla diagnosi oncologica di Catherine nel 2024, dalla malattia di re Carlo e dalle tensioni irrisolte con il principe Harry. Nonostante ciò, chi conosce la coppia ostenta fiducia nella loro capacità di mantenere un equilibrio stabile, al di là dell'attenzione mediatica.