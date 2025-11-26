Raffaella Fico e Armando Izzo, si parla di "liti in famiglia": il gossip

Raffaella Fico e Armando Izzo sono belli, innamorati, affiatati e in attesa di un figlio. Ma non mancherebbero le difficoltà. Questa love story sbocciata da pochi mesi sta facendo parecchio discutere. E pare che nella famiglia di Izzo ci sia più di qualche tensione. Come riporta il settimanale Chi, Raffaella dovrebbe fare i conti con le "fortissime tensioni tra il calciatore del Monza e l'ex moglie Concetta, madre delle sue due figlie". Il motivo è presto detto: "Ci sono la fine del loro amore ma soprattutto i tempi, ritenuti troppo brevi, con cui Izzo ha iniziato una nuova relazione e annunciato la paternità". Basti pensare che lo scorso marzo, quando Izzo è stato assolto dalle accuse di mafia e frode sportiva - un incubo durato ben dieci anni - il difensore ha ringraziato la moglie in un lungo post sui social. A novembre il gender reveal party con la Fico incinta già di cinque mesi. E non è finita qui.