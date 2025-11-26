Raffaella Fico e Armando Izzo, si parla di "liti in famiglia": il gossip
Raffaella Fico e Armando Izzo sono belli, innamorati, affiatati e in attesa di un figlio. Ma non mancherebbero le difficoltà. Questa love story sbocciata da pochi mesi sta facendo parecchio discutere. E pare che nella famiglia di Izzo ci sia più di qualche tensione. Come riporta il settimanale Chi, Raffaella dovrebbe fare i conti con le "fortissime tensioni tra il calciatore del Monza e l'ex moglie Concetta, madre delle sue due figlie". Il motivo è presto detto: "Ci sono la fine del loro amore ma soprattutto i tempi, ritenuti troppo brevi, con cui Izzo ha iniziato una nuova relazione e annunciato la paternità". Basti pensare che lo scorso marzo, quando Izzo è stato assolto dalle accuse di mafia e frode sportiva - un incubo durato ben dieci anni - il difensore ha ringraziato la moglie in un lungo post sui social. A novembre il gender reveal party con la Fico incinta già di cinque mesi. E non è finita qui.
Raffaella Fico, l'ex moglie di Armando Izzo e la suocera
Sempre secondo quanto racconta Chi, le tensioni coinvolgerebbero anche la madre di Armando Izzo, Giovanna, che sui social avrebbe "lanciato più di qualche frecciatina all'ex moglie del calciatore, accusandola di aver lasciato troppo solo suo figlio a Milano e di averla esclusa dalla loro vita". In questi ultimi giorni la madre di Izzo ha sostenuto la gravidanza di Raffaella Fico, dichiarandosi felice del nuovo nipote in arrivo, che si chiamerà Vincenzo, come il marito morto a soli 27 anni a causa di una leucemia fulminante.
L'amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo
Ospite di Verissimo, Raffaella Fico ha raccontato a proposito del suo legame con Armando Izzo: "Lui è stato molto bravo, mi ha corteggiata a lungo, prima solo telefonicamente, poi ci siamo visti e lì è iniziato tutto. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo ritrovati nella nostra semplicità". E poi: "Non pensavo di potermi innamorare di un altro calciatore. Con lui sto provando sensazioni uniche, è come se stessi scoprendo per la prima volta l’amore". La Fico ha inoltre ammesso di aver già parlato di matrimonio con Izzo. Prima, però, lui dovrà divorziare.