Beckham, perché il figlio Brooklyn ha chiesto di parlare con i genitori solo tramite avvocati

La frattura in casa Beckham continua a far chiacchierare. Il rapporto tra Brooklyn e i genitori, David e Victoria , resta teso: si tratta di uno dei momenti più delicati nella storia di una delle famiglie più famose al mondo. Nei giorni scorsi è esploso un nuovo caso dopo la scelta, clamorosa, del primogenito dei Beckham di mantenere i contatti con i genitori esclusivamente tramite i propri avvocati. Una decisione che ha fatto rumore, arrivata dopo aver bloccato l'ex calciatore e la moglie sui social , e che Brooklyn avrebbe deciso di spiegare rompendo il silenzio. Secondo fonti vicine alla famiglia, la richiesta non sarebbe affatto recente: risalirebbe addirittura alla scorsa estate e sarebbe nata dalla necessità di fissare dei paletti chiari, dopo diversi tentativi di riconciliazione privata andati a vuoto.

Perché Brooklyn Beckham ha chiesto di comunicare con i suoi genitori tramite avvocati

Brooklyn avrebbe più volte chiesto a David e Victoria di evitare contatti diretti, sostenendo che la situazione stesse incidendo pesantemente sul suo equilibrio emotivo. Stando a quanto riportato dal Sun, la separazione avrebbe avuto un impatto profondo sul 26enne. Una fonte della sua cerchia ristretta ha raccontato che Brooklyn starebbe attraversando un momento complicato e che la vicenda è molto più complessa di quanto appaia dall’esterno: "Non è semplicemente il cattivo che ha bloccato i suoi genitori". Anzi, il figlio maggiore starebbe cercando di risolvere la questione lontano dai riflettori, senza successo. Secondo la stessa fonte, infatti, David e Victoria avrebbero continuato a citarlo sui social, ignorando il suo desiderio di un confronto privato.

La decisione che ha portato Brooklyn Beckham a bloccare David e Victoria

Dietro la scelta drastica di Brooklyn ci sarebbero anche altri motivi. Oltre alla distanza emotiva, il giovane avrebbe sofferto per il modo in cui i genitori continuavano a percepirlo: nonostante sia sposato e abbia una vita ormai indipendente, David e Victoria lo considererebbero ancora un ragazzino, mettendo in discussione le sue scelte. A tutto questo si aggiungono le voci legate al rapporto con la moglie Nicola Peltz, dalle presunte tensioni con Victoria - in particolare sul matrimonio e sul chiacchierato abito da sposa - fino ad altri episodi che hanno alimentato la faida familiare, finita inevitabilmente sotto i riflettori. Al momento, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione. Brooklyn, però, avrebbe ribadito una posizione chiara: la volontà di tenere le dinamiche familiari lontane dal clamore mediatico. Il futuro resta tutto da scrivere e la riconciliazione, per ora, appare ancora lontana.