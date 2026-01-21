Beckham risponde al figlio, Victoria è distrutta. E rispunta pure l'ex amante di David  

Giorni complicati per David e Victoria Beckham . La coppia è stata letteralmente travolta dalle accuse del figlio più grande Brooklyn, che ormai da un anno è lontano dalla sua famiglia. Un vero e proprio terremoto mediatico che ha turbato la serenità dell'ex calciatore e di sua moglie. Tornato agli impegni pubblici David ha evitato le domande dirette sul suo primogenito per poi lasciarsi andare a una riflessione che sembra indirizzata proprio a Brooklyn. Ospite del programma finanziario Squawk Box su CNBC, ha dichiarato: "I miei figli hanno fatto degli errori. Ma ai figli è concesso sbagliare. È così che imparano. A volte bisogna lasciarglielo fare". Sull'uso dei social, ha aggiunto: "Ne ho sempre parlato, nel bene e nel male. Bisogna usarli per le giuste ragioni".

Victoria Beckham devastata dopo le accuse del figlio Brooklyn

Dopo il duro sfogo di Brooklyn, Victoria Beckham sarebbe completamente devastata. A sostenerlo una fonte vicina all'ex Spice Girls al Mirror. "È a terra, in uno stato terribile, completamente scioccata da ciò che ha fatto suo figlio. David Beckham è furioso ma la stilista è addolorata per questo". E ancora: "Tutti sono sotto shock. Temono che questa possa essere la fine del marchio Beckham, con le accuse di insincerità e false relazioni. Sono preoccupati per cos'altro potrebbe rivelare".

Rispunta Rebecca Loos, la presunta amante di David Beckham

Nella vicenda è tornata a farsi sentire anche Rebecca Loos, che da anni sostiene di aver avuto una relazione extraconiugale con David Beckham ai tempi in cui l’ex calciatore militava nel Real Madrid. Commentando un recente post su Instagram, in risposta a un utente che citava le dichiarazioni di Brooklyn Beckham, Loos ha scritto: "Sono davvero felice che abbia finalmente deciso di esporsi e parlare apertamente". L’ex collaboratrice dei Beckham ha poi aggiunto di aver provato "una grande compassione per Nicola Peltz", ricordando quanto situazioni di questo tipo possano essere difficili. A un altro commento che definiva "sorprendente" la presa di posizione di Brooklyn, Loos ha replicato con un breve messaggio, accompagnato da un cuore rosso: "La verità, prima o poi, viene sempre a galla".