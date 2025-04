Beckham, parla la presunta amante: "Aveva esigenze che la moglie non riusciva a soddisfare"

A distanza di anni, le confessioni di Rebecca Loos continuano a essere un grattacapo per David e Victoria Beckham. Una delle coppie più stabili e ammirate dello star system anche se sempre al centro del gossip a causa delle presunte infedeltà dell'ex calciatore. Il rapporto tra Rebecca e David finì sui giornali nel 2004 e rischiò di mandare all'aria il matrimonio con Victoria. Questa presunta infedeltà si sarebbe verificata durante il periodo del giocatore al Real Madrid. A quel tempo, la coppia aveva assunto Rebecca per prendersi cura dei loro figli e insegnare loro lo spagnolo. I Beckham hanno sempre negato tutto, al contrario di Rebecca, che è tornata in televisione per rivelare nuovi dettagli scabrosi sulla vicenda. "Sono rimasta un po' toccata dalla questione sollevata nel loro documentario", si è lamentata l'ex modella e tata nel programma tv spagnolo De viernes!. "Ho ricevuto messaggi orribili da persone che lo sostengono. Se non vuoi ammetterlo, va bene, ma non dare la colpa a me", ha dichiarato per poi aggiungere: "Conduceva una doppia vita perché aveva bisogni che la moglie non soddisfaceva. Il loro matrimonio era in crisi e io ero lì". A quanto pare l'ex cantante delle Spice Girls faceva fatica ad adattarsi alla vita spagnola. Rebecca ha anche descritto la coppia inglese come "una macchina pubblicitaria molto potente".