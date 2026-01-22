Belen frena, Iannone insiste: svelati i messaggi segreti e la decisione finale
Da giorni si rincorrono voci sempre più insistenti su un presunto riavvicinamento tra Belen e Andrea Iannone. Un’ipotesi che ha acceso la curiosità dei fan e degli appassionati di cronaca rosa, soprattutto dopo un dettaglio che non è passato inosservato: i due hanno ricominciato a seguirsi sui social. Un gesto piccolo, ma sufficiente a riaccendere le speranze di chi sogna un ritorno di fiamma. A rendere il quadro ancora più intrigante ci ha pensato Santo Pirrotta, che nelle ultime ore ha svelato nuovi retroscena. Secondo quanto riportato, tra Belen e Iannone ci sarebbe stato uno scambio di messaggi privati. Tutto sarebbe avvenuto la notte di Capodanno, quando il pilota avrebbe scritto alla showgirl per farle gli auguri di buon anno, mentre lei si trovava alle Maldive.
Belen e Iannone, messaggi segreti ma nessun ritorno di fiamma
Messaggi che, però, non avrebbero avuto il peso che molti immaginano. Stando alle indiscrezioni successive, la soubrette argentina non avrebbe dato particolare importanza a quelle chat, scegliendo di non lasciarsi coinvolgere da nostalgie o fraintendimenti. A rafforzare questa versione è Alberto Dandolo, che sulle pagine di Oggi parla di una Rodriguez decisa a non tornare sui propri passi. Secondo quanto riferito, la conduttrice sarebbe convinta che i recenti segnali di Iannone siano più che altro delle provocazioni, forse rivolte a Elodie, con la quale la relazione del pilota sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Proprio per questo motivo Belen avrebbe scelto di non dare peso ai messaggi ricevuti.
L'errore che Belen Rodriguez non vuole più commettere
Pare che Belen si sia confidata con alcuni amici, ammettendo di non voler più commettere l’errore di guardarsi indietro in amore. Il passato resta tale, mentre il presente (almeno per ora) sembra andare in un’altra direzione. Soprattutto per Iannone: mentre la Rodriguez resta single, il pilota si è consolato velocemente con Rocio Munoz Morales, l'ex compagna di Raoul Bova.