Belen frena, Iannone insiste: svelati i messaggi segreti e la decisione finale

Da giorni si rincorrono voci sempre più insistenti su un presunto riavvicinamento tra Belen e Andrea Iannone. Un’ipotesi che ha acceso la curiosità dei fan e degli appassionati di cronaca rosa, soprattutto dopo un dettaglio che non è passato inosservato: i due hanno ricominciato a seguirsi sui social. Un gesto piccolo, ma sufficiente a riaccendere le speranze di chi sogna un ritorno di fiamma. A rendere il quadro ancora più intrigante ci ha pensato Santo Pirrotta, che nelle ultime ore ha svelato nuovi retroscena. Secondo quanto riportato, tra Belen e Iannone ci sarebbe stato uno scambio di messaggi privati. Tutto sarebbe avvenuto la notte di Capodanno, quando il pilota avrebbe scritto alla showgirl per farle gli auguri di buon anno, mentre lei si trovava alle Maldive.