Beckham, chi ha ragione? Ora parla l'ex cognata di Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn

Lo sfogo di Brooklyn Beckham contro i suoi genitori, David e Victoria , ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Mentre l'ex calciatore e la stilista hanno preferito non rispondere pubblicamente all'attacco del figlio, si sono sollevate altre voci intorno. Dopo le dichiarazioni (tutt'altro che positive) dell’ex hairstylist di Nicola Peltz , Justin Anderson, a intervenire è stata ora un’altra figura legata al passato dell’attrice. Il fotografo Eli Rezkallah ha commentato un post relativo alle parole di Brooklyn, mettendo in discussione la coerenza del messaggio: "Non è molto credibile concludere un lungo sfogo lavando i panni sporchi di famiglia in pubblico e poi invocare la privacy. Questo dice tutto", ha scritto.

Caso Beckham, il figlio Brooklyn ha ragione?

Tra le reazioni più notate al commento di Rezkallah c’è quella di Alana Hadid, ex cognata di Nicola Peltz e sorella di Anwar Hadid, con cui l’attrice ha avuto una relazione durata alcuni anni prima dell'incontro con il giovane Beckham. Alana Hadid ha rincarato la dose, sostenendo che la richiesta di riservatezza non rispecchierebbe il comportamento tenuto da Peltz nel tempo: "Esatto. Posso dire che quella ragazza non ha mai voluto davvero la privacy. Ha cercato di diventare famosa per un decennio", ha scritto. Le tensioni tra Nicola Peltz e la famiglia Hadid non sono una novità per chi segue da vicino le cronache mondane internazionali. La relazione con Anwar Hadid, iniziata nel 2017 quando lei aveva 22 anni e lui 17, era stata inizialmente accolta con favore. Peltz appariva spesso accanto alle sorelle Bella e Gigi Hadid e aveva condiviso momenti pubblici anche con la madre di Anwar, Yolanda Hadid.

La moglie di Brooklyn Beckham e la famiglia Hadid

Secondo quanto riportato dal Daily Mail e da Page Six, tuttavia, l’equilibrio si sarebbe incrinato nel tempo. Anwar si sarebbe progressivamente allontanato dalla famiglia e i rapporti tra Peltz e Yolanda Hadid sarebbero diventati sempre più freddi, fino alla rottura dei contatti e alla scomparsa dei reciproci follow sui social. Il tabloid britannico ha inoltre riferito di un presunto coinvolgimento della stessa Yolanda Hadid nelle attuali tensioni tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori. Secondo indiscrezioni, avrebbe contattato David e Victoria Beckham durante la fase più acuta del conflitto familiare, alimentando ulteriormente le interpretazioni e le ipotesi che circolano online. La coppia per ora sembra avere le idee chiare: una riconciliazione non sarà possibile finché Brooklyn resterà sposato con Nicola.