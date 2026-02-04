Iannone, Rocio conferma tutto: "Abbiamo gli stessi valori"  

Rocio Munoz Morales ha finalmente rotto il silenzio sulla sua vita privata. Dopo la separazione da Raoul Bova , l’attrice e ballerina spagnola ha preferito restare lontana dai riflettori. Ora, però, ha deciso di chiarire i molti gossip circolati nelle ultime settimane, a partire dai presunti legami sentimentali che le sono stati attribuiti.

Rocio Munoz Morales, Stefano De Martino è solo un amico

Tra le voci più insistenti degli ultimi mesi, quella di una presunta relazione con Stefano De Martino. Un’ipotesi che Rocio Munoz Morales ha smentito con decisione. "Stefano è un professionista che stimo, un amico e basta", ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. A far nascere il pettegolezzo sarebbero state alcune fotografie che la ritraevano entrare e uscire dall’abitazione del conduttore. Un episodio, ha detto la 37enne, avvenuto nello stesso giorno anche con altre persone. Scatti e ricostruzioni che, secondo l’attrice, avrebbero alimentato una liaison mai esistita.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone insieme

Diversa, invece, la situazione che riguarda Andrea Iannone. Dopo le foto insieme, Rocio non ha negato un interesse, pur mantenendo grande cautela. Il pilota, reduce dalla fine della relazione con Elodie, sarebbe entrato nella sua vita in modo del tutto casuale. "Ci siamo incontrati per caso a Madrid", ha rivelato, sottolineando come la conoscenza sia ancora agli inizi. Il rapporto con Iannone, ha chiarito l'ex di Raoul Bova, è nato da poco e non consente facili etichette. "Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo".