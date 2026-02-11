Belen e Alessia Marcuzzi, nuovi problemi dietro le quinte: la richiesta della Rodriguez

Le strade di Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi continuano a non incrociarsi. Ormai da anni c'è tensione tra le due. E quando l’occasione sembra presentarsi, qualcosa interviene a evitarlo. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Che tempo che fa , il talk domenicale di Fabio Fazio sul Nove.

Alessia Marcuzzi assente da Fabio Fazio su richiesta di Belen?

Alessia Marcuzzi è ormai presenza ricorrente al tavolo della trasmissione, il segmento finale che riunisce ospiti e protagonisti della puntata. Eppure, nella serata in cui Belen Rodriguez è stata invitata per promuovere il suo programma OnlyFun, la conduttrice romana non era al suo posto. Un’assenza che non è passata inosservata. Belen, dopo l’intervista con Fazio, ha scelto di restare anche per la parte conclusiva del programma, sedendosi al tavolo insieme agli altri ospiti fino ai saluti finali. Tra loro, però, la Marcuzzi non c’era. Una semplice coincidenza di calendario o qualcosa di più? Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi il mancato incontro non sarebbe casuale. "Quando c’è una, l’altra scompare", scrive il giornalista, aggiungendo che c’è chi ipotizza una richiesta da parte dell’argentina per evitare la compresenza in studio.

Belen, Alessia Marcuzzi e il tradimento con Stefano De Martino

Alla base del presunto dissapore tra Belen e Alessia Marcuzzi ci sarebbe una vicenda che risale a qualche anno fa. La voce, mai confermata dai diretti interessati, di una presunta relazione tra l'ex di Simone Inzaghi e Stefano De Martino, ex marito di Belen. Un tradimento chiacchierato a lungo, che trovò eco anche sui social quando la stessa argentina, rispondendo a un utente, scrisse un lapidario 'Confermo', alimentando il clamore mediatico. L’assenza di Alessia nella puntata con Belen potrebbe restare un semplice dettaglio organizzativo. Ma nel mondo dello spettacolo, dove le coincidenze raramente sono casuali, basta un posto vuoto a riaccendere vecchie storie e nuove ipotesi.