Il dolce annuncio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: è nato Leonardo

"Quanto sei bello". Sono letteralmente le prime parole che Nicolò Zaniolo dedica al nuovo arrivato Leonardo . Con un posto social, il calciatore dell' Udinese annuncia la venuta al mondo del secondo frutto dell'amore con Sara Scaperrotta , dopo la nascita del primogenito Tommaso nel 2021.

Una lunga storia d'amore

Leonardo ha già un giorno, è nato il 24 febbraio, e dorme placido nello scatto pubblicato dall'orgoglioso papà. Si allarga dunque la famiglia Zaniolo, dopo il matrimonio dello scorso febbraio, che ha sancito una lunga storia d'amore. Nicolò e Sarà sono infatti legati dal 2018 e dopo aver superato un momento di crisi durante la prima gravidanza, sono tornati insieme, crescendo il piccolo Tommaso, coronando la loro unione con le nozze e ora con l'arrivo di Leonardo.

Da Icardi a felice Campello, tanti gli auguri per Nicolò e Sara

Il post di Zaniolo con l'annuncio della partenità ha già raggiunto decine di migliaia di reazioni su ig. Tra le prime, a parte l'Udinese ed i compagni di squadra, quelle di Alice Campello e di Mauro Icardi. Tante le felicitazioni dalla Turchia da parte di tifose e tifosi del Galatasaray.