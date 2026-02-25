Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Il dolce annuncio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: è nato Leonardo

Il calciatore dell'Udinese è di nuovo papà: dopo il primogenito Tommaso, un altro maschietto allargherà la famiglia
2 min
TagsZanioloSara ScaperrottaUdinese

"Quanto sei bello". Sono letteralmente le prime parole che Nicolò Zaniolo dedica al nuovo arrivato Leonardo. Con un posto social, il calciatore dell'Udinese annuncia la venuta al mondo del secondo frutto dell'amore con Sara Scaperrotta, dopo la nascita del primogenito Tommaso nel 2021.

Una lunga storia d'amore

Leonardo ha già un giorno, è nato il 24 febbraio, e dorme placido nello scatto pubblicato dall'orgoglioso papà. Si allarga dunque la famiglia Zaniolo, dopo il matrimonio dello scorso febbraio, che ha sancito una lunga storia d'amore. Nicolò e Sarà sono infatti legati dal 2018 e dopo aver superato un momento di crisi durante la prima gravidanza, sono tornati insieme, crescendo il piccolo Tommaso, coronando la loro unione con le nozze e ora con l'arrivo di Leonardo.

 

 

Da Icardi a felice Campello, tanti gli auguri per Nicolò e Sara

Il post di Zaniolo con l'annuncio della partenità ha già raggiunto decine di migliaia di reazioni su ig. Tra le prime, a parte l'Udinese ed i compagni di squadra, quelle di Alice Campello e di Mauro Icardi. Tante le felicitazioni dalla Turchia da parte di tifose e tifosi del Galatasaray.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

