Olly e Rocio Munoz Morales insieme, scoppia il gossip. E Iannone?

Il nome di Rocio Munoz Morales torna al centro del gossip. Da quando è finita la sua lunga storia d'amore con Raoul Bova , l'attrice e ballerina spagnola è spesso protagonista della cronaca rosa. Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino e la frequentazione con Andrea Iannone spunta ora Olly, il cantante che ha vinto il Festival di Sanremo lo scorso anno.

Olly e Rocio Munoz Morales stanno insieme?

Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, nell'ultimo periodo ci sarebbe stato un intenso corteggiamento di Olly a Rocio Munoz Morales. "Un'interazione non solo virtuale - si legge sul magazine - il cantante ligure e l'attrice si sarebbero più volte visti di persona. Sono stati avvistati in un locale nel pieno centro di Milano, nella massima segretezza. La Morales però è prudente: Olly è più giovane di lei di oltre dieci anni e con lui c'è solo un buon feeling". La spagnola compirà 38 anni il prossimo giugno ed è mamma di due bambine avute da Raoul Bova. Olly, invece, ha appena 24 anni e nessuna storia seria alle spalle.

Rocio e Iannone si frequentano ancora?

Ma che fine ha fatto Andrea Iannone? Sempre secondo la rivista, nonostante gli incontri con Olly, Rocio Munoz Morales continuerebbe a frequentare anche il pilota, fresco di rottura da Elodie. Pare che i due siano sulla stessa lunghezza d'onda e il loro rapporto potrebbe diventare presto più solido. Sarà vero? Lo scopriremo solo vivendo...