giovedì 5 febbraio 2026
Perché Elodie e Iannone si sono lasciati, l'ultimatum del pilota

Svelati i presunti motivi della rottura tra Elodie e Andrea Iannone: dopo tre anni la coppia è scoppiata e i due hanno preso strade differenti
3 min
TagsElodieAndrea Iannone

Ormai non è più una novità: Elodie e Andrea Iannone non stanno più insieme. I diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito la rottura ma hanno preferito parlare attraverso i gesti. Il pilota sta frequentando Rocio Munoz Morales, ex compagna storica di Raoul Bova, mentre la Di Patrizi è sempre più vicina alla ballerina del suo tour Franceska Nuredini. Ma cosa è successo davvero tra Elodie e Iannone?

I motivi della rottura tra Elodie e Iannone

Secondo alcune fonti consultate dal settimanale Oggi, tra Elodie e Iannone sarebbe finita a causa di obiettivi di vita differenti. Lui voleva una famiglia, lei no. "Il motociclista avrebbe dato un ultimatum alla compagna: o costruiamo seriamente una famiglia e un futuro insieme o prendiamo strade separate", si legge sulla rivista. "Una pressione che Elodie non ha retto: per lei non è ancora giunto il momento di diventare madre e moglie. La cantante romana, secondo persone a lei vicine, in questo periodo avrebbe solo voglia di leggerezza e di dedicare del tempo a se stessa". E non è finita qui, pare anche che "Elodie non considererebbe Iannone realmente pronto ad affrontare un passo così impegnativo".

Elodie e Iannone dopo l'addio

Elodie e Iannone hanno preso strade differenti ma si sono consolati in fretta. Lui qualche settimana fa ha conosciuto a Madrid Rocio Munoz Morales, con la quale sembra condividere gli stessi valori. La cantante, invece, è sempre più vicina a Franceska Nerudini: sembra che la coppia abbia anche deciso di andare a convivere a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Elodie Di Patrizi

