Iannone e Rocio insieme, nuova fuga d'amore a Lugano. Ma c'è un problema

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales continuano ad uscire insieme . L'attrice e ballerina spagnola si è dichiarata single nell'ultima intervista a Domenica In ma in realtà la sua frequentazione con il pilota sembra procedere a gonfie vele. Dopo le prime foto della liaison pubblicate dal settimanale Chi, Iannone e Rocio sono stati ora fotografati dai paparazzi di Diva e Donna.

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales ancora insieme

Le ultime immagini insieme di Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono state scattate a Lugano. Una fuga d'amore tra passeggiate, momenti di relax, sguardi complici: scatti che raccontano un’intesa evidente e che fanno pensare a una conoscenza che va oltre la semplice amicizia. Il flirt in corso è più che evidente e potrebbe trasformarsi presto in una storia d'amore importante. “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. – si è limitata a dichiarare Rocio circa il suo rapporto con Iannone – Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.

Iannone e Rocio Munoz Morales vogliono andarci piano

Il giornalista Valerio Palmieri ha spifferato a La volta buona di Caterina Balivo che Iannone e Rocio "continuano a vedersi con prudenza. Procedono lentamente ma procedono. Si vedono e si sentono. Devono elaborare la fine dei rispettivi amori". Entrambi hanno da poco chiuso due realazioni importanti: Andrea con Elodie, la spagnola con Raoul Bova.