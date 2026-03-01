Fedez e Masini, le parole sulla Fiorentina dopo Sanremo. E svelano un segreto su Paratici e Pilar

Fedez e Marco Masini uniti dalla musica, da Sanremo e ora anche dalla Fiorentina . Stando a quanto rivelato dal rapper allo speciale di Domenica In sul Festival, è diventato un esperto della Viola grazie a questa partecipazione alla kermesse musicale. "Marco ha una tecnica particolare per trasmettere calma prima di salire sul palco: parlare di calcio. In questa esperienza di Festival sono diventato un esperto di Fiorentina. Prima della prima serata, io chiedevo di prepararci e lui mi ha detto “Forza Viola”", ha raccontato l'ex marito di Chiara Ferragni. " Ho imparato tutta la formazione della Fiorentina, ho sofferto con lui durante la partita (di Conference League, ndr)", ha aggiunto.

Fedez, Masini, Paratici e Pilar Fogliati a Sanremo 2026

"Nella seconda serata avevamo il direttore sportivo della Fiorentina Paratici nel dietro le quinte e Marco mi ha detto che dovevamo fare una bella figura quella sera", ha poi continuato Fedez, spifferando così quello che fino a pochi giorni fa era stato tenuto nascosto. Il ds della Fiorentina è stato a Sanremo per stare vicino alla nuova fidanzata Pilar Fogliati, co-conduttrice della seconda serata del Festival. L'attrice non aveva confermato la presenza dell'ex calciatore - "È un uomo molto impegnato", aveva detto - ma poi l'amore ha prevalso su tutto. E Paratici non ha voluto far mancare il proprio sostegno alla Fogliati.

Le altre parole di Fedez e Masini dopo Sanremo 2026

Sul quinto posto in classifica Fedez ha chiarito: "Nel breve periodo non ci sono nuovi progetti musicali. Quanto al risultato, siamo sempre stati franchi: l’obiettivo era dare tutto quello che potevamo. È stata una performance che ci siamo goduti fino in fondo". Un approccio diverso rispetto al passato, più disteso, quasi liberatorio. "Questa esperienza mi ha fatto capire che a volte il viaggio è più bello della meta", ha ribadito, lasciando intendere come la competizione sia stata soprattutto un percorso personale. "Sono fiero di aver vinto il premio per il miglior testo", ha evidenziato Masini.