Pilar Fogliati: "A Sanremo 2026 con Paratici? Lui ha tanto da fare". La confessione sulla Fiorentina

Sì, Pilar Fogliati e Fabio Paratici stanno insieme . Dopo le romantiche paparazzate, l'attrice ha confermato la relazione con il direttore sportivo della Fiorentina. "Ho concluso da un annetto una relazione molto lunga, ma nel frattempo ho iniziato per fortuna una storia con una persona nuova, speciale", ha dichiarato la 33enne in un'intervista a Il Messaggero.

Pilar Fogliati è la fidanzata di Fabio Paratici

Sull’attenzione mediatica e i paparazzi il pensiero di Pilar Fogliati è chiaro: "Non sono abituata. Ma se sei felice, a queste cose non fai caso. L’importante è non aprire mai i commenti dei social. Una regola aurea". L'attrice sarà co-conduttrice di Sanremo 2026 nella serata di mercoledì ma Carlo Conti, che è grande tifoso della Fiorentina, non le ha ancora chiesto di conoscere Paratici. "Ma secondo me a un certo punto, dietro le quinte, una battuta me la farà", ha scherzato Pilar. Poi ha precisato: "Paratici con me a Sanremo? Non lo so ancora. Sono mondi così lontani... e poi lui ha tanto da fare". Infine una battuta sulla salvezza della Fiorentina: "Mi auguro tantissimo che si salvi. Ma non sono esperta di calcio".

Chi è Pilar Fogliati e perché è famosa

Pilar Fogliati è una talentuosa attrice, regista e sceneggiatrice italiana, celebre per la sua versatilità comica e drammatica. È famosa per i ruoli in serie TV di successo come Un passo dal cielo e Cuori, e per il grande riscontro ottenuto nel cinema con Romantiche e Romeo è Giulietta, film in cui ha mostrato eccezionali doti di imitatrice e trasformismo, vincendo diversi Nastri d'Argento. Prima di incontrare Paratici ha amato per diversi anni l'attore Claudio Gioè e Severiano Recchi, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo.