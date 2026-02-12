Pilar Fogliati a Sanremo 2026, Carlo Conti conferma: quando ci sarà e cosa farà

Sì, Pilar Fogliati sarà al Festival di Sanremo 2026 . Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni , Carlo Conti ha confermato il nome dell'attrice a La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello. "Pilar Fogliati sarà con noi nella seconda serata, con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, ci divertiremo in questa grande festa del mercoledì", ha dichiarato il direttore artistico e conduttore Rai. Da tempo si vocifera di un coinvolgimento di Pilar nella kermesse musicale: ora finalmente la trattativa è diventata realtà. Insieme a lei sul palco anche Laura Pausini, che sarà presente in tutte le cinque serate.

Pilar Fogliati co-conduttrice a Sanremo 2026

Pilar Fogliati si alternerà con Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro e Lillo alla conduzione della seconda serata di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 mercoledì 25 febbraio. Per l'attrice la partecipazione al Festival segna il culmine di un percorso artistico iniziato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e proseguito tra cinema e fiction di successo. Il pubblico ricorda ancora il suo video virale sugli accenti romani, dimostrazione di una capacità mimetica che le ha valso il Nastro d’Argento per Romantiche, film che ha scritto, diretto e interpretato. La Fogliati ha saputo conquistare tanto il grande schermo quanto le serie televisive, tra cui Cuori, attualmente in onda su Rai1, e Odio il Natale, confermandosi come una delle attrici più versatili del panorama italiano.

Il momento d'oro di Pilar Figliati tra amore e carriera

Il 2026 si sta rivelando l'anno d'oro di Pilar Fogliati. La terza stagione della serie Cuori è un grande successo su Rai 1, presto il debutto a Sanremo e anche un nuovo amore: il ds della Fiorentina Fabio Paratici. I paparazzi li hanno sorpresi mentre si scambiavano un romantico bacio al bar: a quanto pare, la loro relazione va avanti da diversi mesi.