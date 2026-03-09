Chiara Nasti dopo la crisi con Zaccagni: "Fatevene una ragione"

Dopo settimane di indiscrezioni e segnali interpretati come indizi di una possibile rottura, Chiara Nasti ha rotto il silenzio e chiarito la situazione con il marito Mattia Zaccagni . L’influencer ha risposto direttamente su Instagram a chi ipotizzava una separazione, spiegando che tra loro la crisi è ormai superata e che il rapporto procede serenamente.

Chiara Nasti e Zaccagni stanno ancora insieme

A confermare il ritorno della tranquillità nella coppia è stata la stessa Chiara Nasti, replicando a un commento comparso sotto uno dei suoi post social. Alla domanda di un utente che le chiedeva se la relazione con Zaccagni fosse ormai finita, la 28enne ha risposto con parole nette. "Il nostro amore sta benissimo. So che a qualcuno dispiace, ma dovrete farvene una ragione", ha scritto, aggiungendo che molti avrebbero "confuso il desiderio con la realtà". Un messaggio che arriva dopo un periodo in cui i due sembravano essersi allontanati. L’influencer aveva trascorso l’ultimo fine settimana insieme al padre Enzo e ai figli nati dalla relazione con il calciatore, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla situazione della coppia.

La foto insieme dopo settimane di silenzio

A suggerire che la crisi fosse rientrata era stata già nei giorni scorsi una fotografia pubblicata sui social. Dopo settimane senza apparizioni pubbliche insieme, Chiara ha condiviso uno scatto in cui compare accanto al marito. Nell’immagine i due sono seduti in auto e l’influencer appoggia la testa sulla spalla di Zaccagni: un gesto semplice ma interpretato da molti come il segnale più evidente di una ritrovata complicità. In una coppia abituata a raccontare gran parte della propria vita attraverso i social, l’assenza di foto insieme era stata letta come un indizio di tensione. La nuova immagine, invece, ha contribuito a raffreddare le voci di una possibile separazione.

Gli indizi della crisi: unfollow e casa in vendita

Le indiscrezioni sulla crisi erano nate a metà febbraio, quando i due avevano smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Un gesto che, soprattutto nel caso di una coppia molto esposta mediaticamente, aveva fatto pensare a una rottura imminente. A rafforzare le ipotesi era poi arrivata la notizia della messa in vendita della loro casa a Roma. Ma fonti vicine alla coppia avevano spiegato che la decisione non era legata a una separazione, ma ai due furti subiti nell’abitazione negli ultimi anni. Oggi quelle voci sembrano definitivamente archiviate. Con il messaggio pubblicato sui social, Chiara Nasti ha voluto chiarire che il rapporto con Mattia Zaccagni continua e che la tempesta degli ultimi mesi è ormai alle spalle.