Hamilton fa litigare le sorelle Kim Kardashian e Kendall Jenner

La storia tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton

Il rapporto tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton non nasce all’improvviso. I due si conoscono da oltre un decennio: la loro amicizia è iniziata nel 2014 e, secondo fonti vicine alla coppia, nei primi mesi del 2026 avrebbe preso una piega molto più seria. A far esplodere i rumors sono stati diversi avvistamenti pubblici. Prima il Capodanno trascorso alla festa di Kate Hudson ad Aspen, poi un romantico weekend nelle campagne inglesi delle Cotswolds. Ma il momento che avrebbe davvero acceso i riflettori sulla coppia è stato il loro arrivo insieme al Super Bowl LX dell’8 febbraio 2026. Seduti nello stesso palco VIP al Levi’s Stadium, Kim e Lewis sono apparsi complici e rilassati. Alcuni esperti di linguaggio del corpo hanno parlato di una “chimica evidente”, alimentando le voci su una relazione ormai ufficiale. Nonostante i rispettivi impegni, i due starebbero mantenendo un contatto costante, organizzando videochiamate frequenti anche quando Hamilton è impegnato nei paddock dei Gran Premi.

Il passato tra Hamilton e Kendall Jenner

A rendere la situazione più delicata è però il legame passato tra Lewis Hamilton e Kendall Jenner, sorella minore di Kim Kardashian. Negli anni scorsi, infatti, la supermodella e il pilota sono stati spesso al centro di rumors su una possibile relazione sentimentale. I due sono stati fotografati insieme più volte, tra eventi mondani e appuntamenti sportivi come il Gran Premio di Monaco. Nonostante questo, entrambi hanno sempre sostenuto di essere soltanto buoni amici. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia, però, Kendall conoscerebbe bene Hamilton e la sua vita privata. Proprio per questo avrebbe deciso di parlare con Kim, cercando di metterla in guardia. L’obiettivo, secondo gli insider, non sarebbe stato quello di sabotare la relazione, ma semplicemente di suggerire alla sorella maggiore di non lasciarsi trascinare troppo velocemente dai sentimenti. Kendall, a quanto pare, sarebbe convinta di conoscere “molti retroscena” del pilota e avrebbe sentito il dovere di condividere le sue impressioni.

L’accusa di gelosia e il gelo tra le sorelle

Il consiglio, però, non sarebbe stato accolto nel modo sperato. Kim Kardashian avrebbe reagito con irritazione alle parole della sorella, interpretandole più come una critica che come un gesto di protezione. Fonti vicine alla famiglia raccontano che Kim avrebbe accusato Kendall di essere gelosa della sua nuova felicità. L'ex moglie di Kanye West si considererebbe perfettamente in grado di gestire la propria vita sentimentale senza interferenze. "È una donna adulta e non ha bisogno dei consigli della sorella”, avrebbe confidato una fonte a RadarOnline. La tensione tra le due sarebbe stata percepibile anche durante il Super Bowl, dove Kendall sarebbe apparsa visibilmente a disagio mentre Kim e Hamilton attiravano l’attenzione dei fotografi. Un momento reso ancora più delicato dall’esibizione di Bad Bunny, ex fidanzato della modella, durante l’intervallo. Per ora nessuna delle protagoniste ha commentato pubblicamente le indiscrezioni. Come finirà? Lo scopriremo solo vivendo...